GS TS maçı ne zaman? Galatasaray-Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta?
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Spor Toto Süper Lig'in 2. haftasında Trabzonspor ile Galatasaray Rams Park'ta karşı karşıya gelecek. Kritik derbi müsabakası öncesi detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Galatasaray-Trabzonspor maçı ne zaman ,saat kaçta? GS TS maçı ne zaman? İşte konu hakkında tüm merak edilenler...
Spor Toto Süper Lig'de 2. hafta Galatasaray Trabzonspor arasında derbi mücadelesi ekranlara gelecek. Kritik müsabakanın detayları futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Galatasaray-Trabzonspor maçı ne zaman ,saat kaçta? Galatasaray- Trabzonspor maçı hangi kanaldan yayınlanacak? GS TS maçı ne zaman?Detaylar haberimizde...
Galatasaray ve Trabzonspor maçının biletleri henüz satışa çıkmamıştır.
Galatasaray ile Trabzonspor arasında gerçekleşecek Süper Lig maçı, 19 Ağustos Cumartesi günü 21.45'te gerçekleşecektir.
Galatasaray ve Trabzonspor, RAMS Park Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek.
Galatasaray-Trabzonspor müsabakasını Atilla Karaoğlan yönetecek.
GALATASARAY- TRABZONSPOR MAÇI HAKEMİ BELLİ OLDU
Galatasaray-Trabzonspor müsabakasını Atilla Karaoğlan yönetecek.