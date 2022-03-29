Galatasaray, başkan Burak Elmas ve yönetiminin idari açıdan ibra edilmemesinin ardından sandığa gidiyor. Sarı-kırmızılı kulüp başkanlık seçiminin yapılacağı tarihi açıklarken, seçime girecek olan başkan adaylarının listelerini bildirmeleri için son tarihi 8 Nisan 2022 olarak belirledi. Peki, GS seçim ne zaman 2022? Galatasaray başkanlık seçimleri ne zaman, hangi gün yapılacak?

GALATASARAY BAŞKANLIK SEÇİMİ NE ZAMAN 2022?

Başkan Burak Elmas ve yönetiminin idari açıdan ibra edilmemesi sonrası Galatasaray'da seçim tarihi netleşti. Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada seçimin, 23 Nisan 2022 Cumartesi günü saat 10.00'da Galatasaray Lisesi Tevfik Fikret Salonu'nda, yeterli çoğunluk olmadığı takdirde ise 30 Nisan 2022 günü aynı yer ve saatte yapılacağı belirtildi.

Galatasaray Kulübü, olağanüstü seçimli genel kurul toplantısının 23 Nisan'da, çoğunluk sağlanamadığı taktirde 30 Nisan'da yapılacağını açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Tüzüğümüzün 28/1 maddesi gereğince, yönetim kurulumuzun bugün aldığı karar neticesinde kulübümüzün olağanüstü seçim genel kurul toplantısı 23 Nisan Cumartesi günü saat 10.00'da Galatasaray Lisesi Tevfik Fikret Salonu'nda, yeterli çoğunluk olmadığı takdirde ikinci toplantı 30 Nisan günü aynı yer ve saatte yapılacaktır." denildi.

Sarı-kırmızılı kulübün tüzüğü gereği genel kurulda idari yönden ibra edilmeyen Burak Elmas ve yönetimindeki isimler bu seçime katılamayacak.

İLK TOPLANTI 23 NİSAN'DA

Galatasaray'dan yapılan açıklamada, "Tüzüğümüzün 28/1 maddesi gereğince, Yönetim Kurulumuzun bugün aldığı karar neticesinde Kulübümüzün "Olağanüstü Seçim Genel Kurul Toplantısı" 23 Nisan 2022 Cumartesi günü saat 10.00'da Galatasaray Lisesi Tevfik Fikret Salonu'nda, yeterli çoğunluk olmadığı takdirde ikinci toplantı 30 Nisan 2022 günü aynı yer ve saatte yapılacaktır. Üyelerimize duyurulur." ifadelerine yer verildi.

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