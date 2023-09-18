Playoff aşamasını başarıyla geçen Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcimiz Galatasaray, A Grubunda ilk maçına çıkacak. Sarı-kırmızılı takımın taraftarları ise GS Şampiyonlar Ligi maçı ne zaman? Galatasaray Kopenhag maçı ne zaman, saat kaçta? Sorularını yeniden gündeme getirdi. Maça sayılı günler kala Galatasaray'ın hazırlıkları tamamlanıyor. İşte konu hakkında detaylar…

UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu'nun ilk maçında Galatasaray, ev sahibi olarak Kopenhag ile karşılaşacak. Bu heyecan verici maçın yayın saati, hangi kanalda izlenebileceği ve muhtemel 11'leri, futbolseverler tarafından büyük bir merakla bekleniyor. Galatasaray ile Danimarka temsilcisi Kopenhag arasındaki bu önemli mücadeleyi yakından takip etmek isteyenler GS Şampiyonlar Ligi maçı ne zaman? Galatasaray Kopenhag saat kaçta, hangi kanalda? Sorularını gündeme getirdiler. İşte detaylar…

GS ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇI NE ZAMAN?

UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu'nun ilk maçında Galatasaray, ev sahibi olarak Kopenhag ile karşılaşacak. Bu heyecan verici maçın yayın saati, hangi kanalda izlenebileceği ve muhtemel 11'leri, futbolseverler tarafından büyük bir merakla bekleniyor.

GALATASARAY KOPENHAG SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Galatasaray Kopenhag ile 20 Eylül 2023 tarihinde, saat 19.45'te karşılaşacak. Karşılaşma Rams Park'ta yapılacak ve EXXEN'den canlı yayınlanacak.

GALATASARAY KOPENHAG İLK 11'lER

G.Saray: Muslera, Sacha Boey, Nelsson, Abdülkerim, Angelino, Torreira, Kerem Demirbay, Tete, Mertens, Kerem Aktürkoğlu, Icardi.

Kopenhag: Grabara; Meling, Vavro, Diks, Jelert; Falk, Gonçalves, Elyounoussi; Achouri, Oskarsson, Bardghji.