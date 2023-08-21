GS Şampiyonlar Ligi kadrosu 2023-2024! Galatasaray UEFA Şampiyonlar Ligi kadrosunda kimler var, kimler kadroda yok?
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Süper Lig devi Galatasaray, Molde ile oynayacağı Şampiyonlar Ligi maçı için kadrosunu UEFA'ya bildirdi. Bunun ardından futbol severler güncel Şampiyonlar Ligi kadrosunu merak etti. Peki, GS Şampiyonlar Ligi kadrosunda hangi futbolcular var? GS Şampiyonlar Ligi kadrosu açıklandı mı? İşte güncel kadro!
Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi kadrosu açıklandı. Kadroda 2 yıldız futbolcu yer almadı. Peki, Galatasaray UEFA Şampiyonlar Ligi kadrosunda kimler var, kimler kadroda yok? GS Şampiyonlar Ligi kadrosu 2023-2024 sizlerle...
GALATASARAY'IN ŞAMPİYONLAR LİGİ KADROSU AÇIKLANDI MI 2023?
Galatasaray, Molde ile yapacağı Şampiyonlar Ligi maçı için kadrosunu UEFA'ya bildirdi. Kadroya Kerem Demirbay ve Zaha eklenirken, yeni transferler Tete ve Hakim Ziyech listede yer almadı.
Sarı kırmızlı takım, Molde ile oynayacağı Şampiyonlar Ligi playoff turu maçları için UEFA'ya bildirdiği listeye Kerem Demirbay ve Zaha'yı ekledi.
Kadroda yer alan isimler şu şekilde;
- Kaleci: Fernando Muslera, Günay Güvenç, Jankat Yılmaz, Berk Balaban.
- Defans: Leo Dubois, Angelino, Kaan Ayhan, Victor Nelsson, Emin Bayram, Abdülkerim Bardakcı, Ali Turap Bülbül, Kazımcan Karataş, Sacha Boey.
- Orta saha: Fredrik Midtsjø, Kerem Demirbay, Berkan Kutlu, Sérgio Oliveira, Lucas Torreira, Caner Doğan, Baran Aksaka, Hamza Akman, Efe Akman.
- Forvet: Kerem Aktürkoğlu, Mauro Icardi, Dries Mertens, Yunus Akgün, Wilfried Zaha, Halil Dervişoğlu, Barış Alper Yılmaz, Baran Demiroğlu, Cédric Bakambu.
GS ŞAMPİYONLAR LİGİ KADROSUNDA KİMLER YOK?
Galatasaray'da yeni transferler Tete ve Hakim Ziyech listede yer almadı.