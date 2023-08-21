GS Şampiyonlar Ligi kadrosu 2023-2024! Galatasaray UEFA Şampiyonlar Ligi kadrosunda kimler var, kimler kadroda yok?

Süper Lig devi Galatasaray, Molde ile oynayacağı Şampiyonlar Ligi maçı için kadrosunu UEFA'ya bildirdi. Bunun ardından futbol severler güncel Şampiyonlar Ligi kadrosunu merak etti. Peki, GS Şampiyonlar Ligi kadrosunda hangi futbolcular var? GS Şampiyonlar Ligi kadrosu açıklandı mı? İşte güncel kadro!