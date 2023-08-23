Temsilcimiz Galatasaray bugün Şampiyonlar Ligi play-off ilk turunda Molde ile karşılaşacak. Eğer Galatasaray bu turu geçerse gruplara kalacak ve Ramos transferi için büyük gelişme kat edilecek. Peki, GS Şampiyonlar Ligi gruplarına kalırsa RAMOS gelecek mi? Galatasaray gruplara kalırsa Ramos kesin transfer olacak mı? İşte detaylar...

Galatasaray ve Beşiktaş, PSG ile yollarını ayıran Sergio Ramos için karşı karşıya gelirken oyuncunun yüksek maliyeti nedeniyle siyah-beyazlılar yarıştan çekildi. Ramos ise Galatasaray'a "Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kaldıktan sonra görüşelim." dedi. GS Şampiyonlar Ligi gruplarına kalırsa RAMOS gelecek mi? Galatasaray gruplara kalırsa Ramos kesin transfer olacak mı?

GALATASARAY ŞAMPİYONLAR LİGİ GRUPLARINA KALIRSA RAMOS TRANSFER OLUR MU?

Beşiktaş, yıllık 15 milyon euroyu bulan maliyeti nedeniyle Sergio Ramos ile görüşmelerinde masadan kalktı. Galatasaray'ın deneyimli savunmacı için ısrarı sürerken Ramos, sarı-kırmızılılara "Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kaldığınız zaman görüşelim." mesajı yolladı.

Buna göre Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalırsa Ramos transferi için büyük bir gelişme yaşanacak. Galatasaray'ın gruplara kalmasının ardından Ramos transferi gerçekleşebilir gözüyle bakılıyor.

RAMOS KİMDİR?

Sergio Ramos García (d. 30 Mart 1986; Camas, Sevilla), stoper pozisyonunda oynayan İspanyol millî futbolcu. Tüm zamanların en iyi defans oyuncularından biri olarak kabul edilen oyuncu, olağanüstü mücadele becerileri, hava toplarındaki hakimiyeti ve güçlü liderliğiyle tanınmaktadır. Daha önce on altı sezon boyunca Real Madrid forması giyen oyuncu, dört UEFA Şampiyonlar Ligi şampiyonluğunun yanı sıra iki Avrupa Futbol Şampiyonası ve İspanya millî takımıyla 2010 FIFA Dünya Kupası'nı kazanmıştır.

Ramos, Sevilla'nın gençlik akademisinde yetiştikten ve üst düzey takımda iki sezon geçirdikten sonra 2005 yazında Real Madrid'e transfer oldu. Beş kez La Liga şampiyonluğu ve dört kez UEFA Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu dahil olmak üzere 22 büyük ödül kazanarak ve defansif bir pozisyonda La Liga'nın en golcü oyuncularından biri olarak kulüp için bir dayanak noktası olmaya devam etti. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde kazanılan dört şampiyonlukta da önemli rol oynadı ve her seferinde sezonun kadrosuna seçildi. Ayrıca 2014 UEFA Şampiyonlar Ligi finalinin 93. dakikasında kritik eşitliği sağladı ve 2016 finalinde de açılış golünü attı.

Ramos on bir kez FIFPro Dünya 11'ine seçilmiştir; bu bir savunma oyuncusu için rekor ve tüm zamanların en çok üçüncü seçilme rekorudur. Ayrıca dokuz kez UEFA Yılın Takımı'na seçilmiştir; bu da bir defans oyuncusu için rekor ve bir oyuncu için üçüncü en yüksek sayıdır. Ramos ayrıca beş kez La Liga'nın En İyi Defans Oyuncusu seçildi ve 2015-16 sezonunda La Liga'da Sezonun Takımı'na seçildi. 2021 yılında serbest transfer olarak Paris Saint-Germain'e katıldı.

Ramos, uluslararası alanda İspanya'yı dört Dünya Kupası ve üç Avrupa Futbol Şampiyonası'nda temsil etmiştir. 2010 FIFA Dünya Kupası'nı ve 2008 ve 2012'de Avrupa Futbol Şampiyonası'nı kazandı. 2010'da FIFA Dünya Kupası Rüya Takımı'na ve 2012'de Avrupa Futbol Şampiyonası Turnuvanın Takımı'na seçildi. İspanya için ilk maçına 18 yaşında çıkan Ramos, 2013 yılında ülkenin 100 millî maça çıkan en genç oyuncusu oldu.