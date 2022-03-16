GS nasıl tur atlar? Galatasaray'ın çeyrek finale çıkma olasılıkları ve ihtimalleri nelerdir? GS çeyrek finale yükselir mi, tur atlar mı, nasıl çıkar?

Galatasaray - Barcelona ilk maçı 0-0 bitmişti. Rövanş maçı ise yarın oynanacak. Peki, temsilcimiz GS tur atlaması için maçı kaç kaç kazanması gerekiyor? Galatasaray'ın tur atlaması için tüm olasılıklar ve ihtimaller nelerdir?

GS-BARCA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Galatasaray - Barcelona rövanş maçı yarın 17 Mart Perşembe saat 20:45'de başlayacak. Maçı EXXEN TV üzerinden canlı olarak izleyebilirsiniz.

GS TUR ATLAR MI? GALATASARAY'IN ÜST TURA ÇIKMA İHTİMALLERİ NELERDİR?

Galatasaray - Barcelona ilk maç 0-0 bitmişti. Haliyle yarın oynanacak maçta izleyiciler Galatasaray'ın tur atlaması için kaç kaç yenmesi lazım, maçın kaç kaç bitmesi gerekiyor merak ediyor. Haberler.com ekibi olarak sizlere çeyrek finale çıkmamız için tüm istatistikleri çıkarttık. İşte tüm ihtimaller ve olasılıklar:

- Öncelikle arkadaşlar şunu belirtelim geçtiğimiz yıl UEFA deplasman golü kuralını kaldırmıştı. Haliyle olasılıkları ona göre yazacağız.

- Eğer maç berabere biterse uzatmalara gider. İlk maç 0-0 berabere bitmişti. Haliyle yarınki maç skoru ne olursa olsun berabere biterse maç uzatmalara gider. Eğer deplasman kuralı kaldırılmasaydı yarınki maç 1-1 biterse Barca tur atlayan taraf olurdu. O yüzden beraberlik ihtimalinde maç uzatmalara gidecektir. Eğer uzatmalarda da eşitlik bozulmazsa maç penaltılara kalacak.

Eğer yarınki maç:

0-0

1-1

2-2

3-3

4-4

vb. gibi eşitliklerle tamamlanırsa maç uzatmalara gider.

- Eğer Barcelona bu maçı kazanırsa tur atlayan taraf olacak. Çünkü ilk maç 0-0 bitmişti. Haliyle Barca 1 farklı golle bile kazansa çeyrek finale çıkan taraf olur.

Rövanş maçı:

0-1

1-2

1-3

2-3

gibi skorlarla Barca'nın galibiyeti ile biterse GS elenmiş olur, Barca üst tura çıkar.

- Eğer Galatasaray bu maçı kazanırsa aynı şekilde tur atlayan taraf biz oluruz.

Rövanş maçı:

1-0

2-0

3-0

3-1

2-1

gibi skorlarla Galatasaray'ın kazanması ile sonuçlanırsa temsilcimiz GS tur atlayan taraf olur.

- Sonuç olarak temsilcimiz Galatasaray'ın bir üst tura çıkabilmesi için bu maçta berabere kalıp maçı uzatmalara götürmeli veya en az 1 farklı golle Barca'yı yenmelidir. Temsilcimize sonsuz başarılar diliyoruz...

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