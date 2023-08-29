GS Molde maçı hangi kanalda? Galatasaray Molde Şampiyonlar Ligi play-off maçı hangi kanalda yayınlanacak?

GS Molde maçı hangi kanalda merak ediliyor. Bu akşam temsilcimiz Galatasaray Şampiyonlar Ligi play off turu ikinci maçında Molde'yi kendi evinde ağırlayacak. Maçın heyecanını ekran başından izlemek isteyen futbol severler GS Molde maçı hangi kanalda? araştırıyor. GS Molde maçının yayınlanacağı kanal belli oldu. Peki, Galatasaray Molde maçı hangi kanalda? Galatasaray Molde Şampiyonlar Ligi play-off maçı hangi kanalda yayınlanacak, nereden izlenir? merak edenler için GS maçı hangi kanalda detaylar

GS Molde maçı hangi kanalda? Bu akşam temsilcimiz Galatasaray Şampiyonlar Ligi play off turu ikinci maçında Molde'yi kendi evinde ağırlayacak. Maçın heyecanını ekran başından izlemek isteyen futbol severler GS Molde maçı hangi kanalda? merak ediyor. GS Molde maçının yayınlanacağı kanal belli oldu. Peki, Galatasaray Molde maçı hangi kanalda? Galatasaray Molde Şampiyonlar Ligi play-off maçı hangi kanalda yayınlanacak, nereden izlenir? merak edenler için GS maçı hangi kanalda detaylar haberimizde...

GALATASARAY MOLDE MAÇI HANGİ KANALDA?

Galatasaray - Molde maçı EXXEN platformundan canlı olarak yayınlanacak. Galatasaray - Molde UEFA Avrupa Şampiyonlar Ligi play-off turu ikinci maçını canlı olarak izleyebilmeniz için EXXEN kullanıcısı olmanı gerekmektedir.

EXXEN'DEN MAÇ NASIL İZLENİR? TEK MAÇ SATIN ALMA VAR MI?

UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Avrupa Konferans Ligi maçlarını izlemek isteyen kişiler Exxen Spor paketine sahip olmak zorundadır. Bu kapsamda bu maçlardan herhangi birini izlemek isteyen sporseverler, tek seferlik de olsa bu ücreti ödemek zorundadırlar. Henüz Exxen Dijital Platformunda tek maçlık paket bulunmamaktadır.

EXXEN SPOR NE KADAR, KAÇ TL?

Reklamlı aylık paket – 144.90 TL

144.90 TL Reklamlı sezonluk paket – Aylık 119.90 (Toplamda 1.428 TL)

Aylık 119.90 (Toplamda 1.428 TL) Reklamsız aylık paket – 169.90 TL

169.90 TL Reklamsız sezonluk paket – Aylık 139 TL (Toplamda 1.668 TL)

GALATASARAY MOLDE MAÇI SAAT KAÇTA?

Galatasaray - Molde maçı bu akşam Türkiye saati ile 22.00'de başlayacak. Maç, EXXEN'den canlı olarak yayınlanacak.

GALATASARAY MOLDE İLK MAÇI KAÇ KAÇ BİTMİŞTİ?

Galatasaray - Molde Şampiyonlar Ligi play-off turu ikinci maçında karşı karşıya gelecek. İlk maç 3-2'lik Galatasaray'ın üstünlüğü ile sona ermişti.