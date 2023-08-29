GS Molde CANLI izle! EXXEN Spor canlı maç izle| GALATASARAY MOLDE MAÇI CANLI YAYIN

Galatasaray Molde maçı canlı yayın EXXEN Spor canlı yayın ile ekranlara geliyor. GS Molde maçını canlı izlemek isteyenler için EXXEN Spor canlı izle detayları haberimizde yer almaktadır. İşte Galatasaray Molde Şampiyonlar Ligi maçı canlı izle şifresiz! EXXEN Spor canlı maç izle bilgisi haberimizde...

GS Molde Exxen Spor canlı izle! Galatasaray Molde maçı canlı yayın EXXEN Spor canlı yayın ile ekranlara geliyor. GS Molde maçını canlı izlemek isteyenler için EXXEN Spor canlı izle detayları haberimizde yer almaktadır. İşte Galatasaray Molde Şampiyonlar Ligi maçı canlı izle! EXXEN Spor canlı maç izle bilgisi haberimizde. İşte detaylar...

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CANLI ANLATIM



45' İlk yarı sona erdi.

45' Galatasaray kendi yarı sahasından oyun kurmaya çalışıyor.

45' Molde ceza sahamıza çık hızlı geldi. Nelsson'un müdahalesiyle top kornere çıktı.

45' Abdülkerim Bardakçı yaptığı müdahalenin ardından sarı kart gördü.

45' Kerem Aktürkoğlu topu Icardi ile buluşturmak istedi. Top kaleci. Karlstroem'de kaldı.

45' İlk yarının sonu 9 dakika verildi.

43' Kerem Demirbay yerde kaldı. Galatasaray serbest vuruş kullanıyor.

42' Mertens'in ara pasına hareketlenen Kerem Aktürkoğlu topun kontrolünü sağlayamadı. Molde aut kullanacak.

41' Galatasaray iyice oyunu Molde yarı sahasına yıktı.

40' Molde'nin kullandığı kornerde Fernando Muslera topun sahibi oldu.

39' Breivik'in şutunda top kornere çıktı. Molde korneri kullanıyor.

34' Galatasaraylı oyuncuların kaybettikleri topları kazanmalarından dolayı tribünlerden alkış topladılar.

33' Orta sahada Mertens'in yaptığı baskıyla Galatasaray topu kazandı.

32' Molde'nin kullandığı kornerde Tete müdahale etti. Galatasaray geriden oyun kuruyor.

30' Molde tekrardan gole çok yaklaştı. Hestad'ın şutunda Fernando Muskera topu kornere çeldi

24' Molde serbest vuruş kullanacak.

23' Kerem Demirbay'ın ortasında kaleci Karlstoem topun kontrolünü sağladı.

22' Mauro Icardi yerde kaldı serbest vuruş kullanuyoruz.

21' Molde de bir değişiklik daha Knudtzon oyundan çıktı. Lövik oyunda girdi

20' Molde de oyuncu değişikliği Kaasa çıktı. Yerine giren isim Hestad.

14' Molde'de iki oyuncu çarpıştı oyun durdu.

13' Molde kullandığı kornerden sonuç alamadı. Nelsson'dan kritik müdahale geldi.

10' Molde'den tehlikeli atak: Nelsson kritik müdahaleyle pozisyonu engelledi.

8' Molde tehlikeli girdi ceza sahasına tehlikeli girdi müdahale eden Mertens yerde kaldı

7' Mauro Icardi kullandığı penaltıda topu ve kaleciyi ayrı yerlere yollamayı başardı

6' GOL Mauro Icardi

5' Penaltı kazanıyoruz. Icardi ceza sahası içinde yerde kaldı

3' Tete, Ellingsen'in müdahelesiyle yerde kaldı. Geriden oyun kuruyoruz

2' Molde gole yaklaştı Brynhildsen auta attı.

1' Mücadele başladı. Başarılar Galatasaray.

EXXEN CANLI YAYIN İLE MAÇLAR VE PROGRAMLARI KAÇIRMAYIN!

EXXEN canlı yayın linki ile Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi ve Konferans Ligi maçlarını, futbol programlarını izleyebilir, keyifli anlar yaşayabilirsiniz.

EXXEN ÜCRETSİZ Mİ?

EXXEN platformunda canlı maç izleyebilmeniz için EXXEN abonesi olmanız gerekmektedir.

EXXEN'DEN MAÇ NASIL İZLENİR? TEK MAÇ SATIN ALMA VAR MI?

UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Avrupa Konferans Ligi maçlarını izlemek isteyen kişiler Exxen Spor paketine sahip olmak zorundadır. Bu kapsamda bu maçlardan herhangi birini izlemek isteyen sporseverler, tek seferlik de olsa bu ücreti ödemek zorundadırlar. Henüz Exxen Dijital Platformunda tek maçlık paket bulunmamaktadır.

EXXEN NEDİR?

Acun Medya bünyesinde kurulan ve "Türkiye'nin dijital platformu" sloganıyla yola çıkan Exxen, üyelerin istedikleri zaman, istedikleri yerde, istedikleri cihazla, birbirinden benzersiz içerikleri izlemelerini sağlayan dijital bir platformdur.

GALATASARAY - MOLDE MAÇI SAAT KAÇTA?

Galatasaray - Molde maçı saat 22.00'de başlayacak.

GALATASARAY - MOLDE MAÇI NE ZAMAN?

Galatasaray - Molde maçı bu akşam saat 22.00'de oynanacak.

GALATASARAY - MOLDE MAÇI HANGİ KANALDA?

Galatasaray - Molde maçı EXXEN'den canlı olarak yayınlanacak.

GALATASARAY - MOLDE MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Galatasaray - Molde maçı İstanbul'da, Rams Park Stadyumu'nda oynanacak.