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GS maçını TV8.5 veriyor mu?

Bu akşam temsilcimiz Galatasaray, Şampiyonlar Ligi 4. grup maçında Bayern Münih ile karşılaşacak. Maç öncesi Bayern Münih Galatasaray maç kadrosu 11'i merak ediliyor. Peki, GS maçını TV8.5 veriyor mu?