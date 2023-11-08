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GS maçı TV8,5'da mı (BAYERN MÜNİH)?

Galatasaray Şampiyonlar Ligi maçı ne zaman? Bu akşam temsilcimiz Galatasaray, Şampiyonlar Ligi 4. grup maçında Bayern Münih ile karşılaşacak. Maç öncesi Bayern Münih Galatasaray maç kadrosu 11'i merak ediliyor. Peki, GS maçı TV8,5'da mı?