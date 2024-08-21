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GS maçı ne zaman? Young Boys- Galatasaray maçı şifresiz mi?

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GS maçı ne zaman? Young Boys- Galatasaray maçı şifresiz mi? Galatasaray'ın Young Boys ile karşılaşacağı maçın tarihi ve yayın bilgileri merak konusu oldu. Maçın şifresiz olup olmadığı da taraftarlar tarafından sorgulanıyor.

Sarı-kırmızılı ekip, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında bugün Young Boys'a konuk olacak. UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda yarın deplasmanda Young Boys ile karşılaşacak Galatasaray, İsviçre temsilcilerine karşı üstünlüğüyle dikkati çekiyor. Peki, GS maçı ne zaman? Young Boys- Galatasaray maçı şifresiz mi?

YOUNG BOYS- GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN?

Young Boys-Galatasaray Maçı, 21 Ağustos Çarşamba günü oynanacak. Young Boys- Galatasaray maçı, saat 22:00 başlayacak.

GS maçı ne zaman? Young Boys- Galatasaray maçı şifresiz mi?

YOUNG BOYS- GALATASARAY MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Young Boys ve Galatasaray, karşı karşıya geleceği UEFA Şampiyonlar Ligi Ön Eleme maçı, Bern'da, Stadion Wankdorf Stadyumu'nda oynanacak.

GALATASARAY- YOUNG BOYS MAÇI HANGİ KANALDA?

Young Boys- Galatasaray arasındaki UEFA Şampiyonlar Ligi Ön Eleme maçı, TRT 1, tabii kanal(lar)ından canlı maç izlenebilecek.

GS maçı ne zaman? Young Boys- Galatasaray maçı şifresiz mi?

Kaynak: Haberler.com / Gündem

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