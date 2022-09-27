GS maçı ne zaman? Galatasaray-Adana Demirspor maçı ne zaman, hangi kanalda? Galatasaray maçı saat kaçta?

Galatasaray maçı ne zaman? sorusu futbolseverler tarafından araştırılmakta. Süper Lig'de heyecan Galatasaray maçıyla devam ediyor. Galatasaray'ın bu hafta oynayacağı mücadele öncesinde futbolseverler maç ile ilgili detayları araştırıyor. Peki, Galatasaray maçı hangi kanalda? Galatasaray maçı saat kaçta? Galatasaray maçı şifresiz mi, HD canlı izleme linki var mı? GS maçı ne zaman?

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GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, HANGİ KANALDA?

Galatasaray ile Adana Demirspor arasında Yeni Adana stadyumunda oynanacak mücadele 1 Ekim Cumartesi günü beİN Sport 1'den canlı olarak yayınlanacak.

GALATASARAY MAÇI SAAT KAÇTA?

Galatasaray arasındaki mücadele 1 Ekim Cumartesi günü saat 21:00'de başlayacak.

ADANA DEMİRSPOR-GALATASARAY İLK 11'LER!

Adana Demirspor: Ertaç, Rakitskiy, Samet, Svensson, Onyekuru, Belhanda, Ndiaye, Yusuf, Rodrigues, Stambouli, Dzyuba

Galatasaray: Muslera, Sacha Boey, Nelsson, Emin Bayram, Leo Debois, Torreira, Sergio Oliveira, Yunus Akgün, Mertens, Kerem, Mauro İcardi.