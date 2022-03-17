GS maçı başladı mı, neden başlamadı, geç mi başlıyor? 17 Mart Barca-GS maçı neden hala başlamadı?

UEFA Avrupa Ligi, Galatasaray Barcelona bugün karşı karşıya geliyor. Haftanın en önemli maçlarından biri olan Galatasaray Barcelona maçı başladı mı, neden başlamadı ve neden geç başlıyor merak edildi. Galatasaray Barcelona hangi kanalda, şifresiz mi ve maçın hakemi kim sorularının yanıtları merak ediliyor. Peki, Galatasaray Barcelona maçı ne zaman? 10 Mart Barca-GS maçı neden hala başlamadı?

GALATASARAYBARCELONA NEDEN BAŞLAMADI?

UEFA Avrupa Ligi, Galatasaray Barcelona bugün karşı karşıya geliyor. Heyecanla beklenen Galatasaray Barcelona maçı ne zaman başlayacak insanlar tarafından araştırılıyor.

Maç 20.45'te başlayacak.

GALATASARAY - BARCELONA MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Galatasaray: Pena, Boey, Nelsson, Marcao, Van Aanholt, Taylan, Berkan, Kerem, Babel, Feghouli, Mohamed.

Barcelona: Ter Stegen, Dest, Pique, Garcia, Alba, Busquets, Pedri, De Jong, Traore, Depay, Aubameyang.

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