GS lig maçı ne zaman? Galatasaray - İstanbulspor lig maçı ne zaman, saat kaçta, hangi gün, hangi kanalda? Maçın hakemleri kimler?
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Süper Lig uzun bir aranın ardından tekrar başladı. Bugün ve yarın ligde 15. hafta maçları oynanacak. Bu maçlardan birisi de Galatasaray - İstanbulspor maçıdır. Peki, GS maçı ne zaman? Galatasaray - İstanbulspor lig maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Maçın hakemleri kimler? Galatasaray - İstanbulspor Süper Lig maçı hangi gün, saat kaçta başlayacak? İşte detaylar...
Galatasaray'ın lig maçı ne zaman? GS lig maçı saat kaçta başlayacak, maç hangi gün? futbol gündeminin merak ettiği başlıklar arasında geliyor. Peki, GS maçı ne zaman? Galatasaray - İstanbulspor lig maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Ayrıntılar haberimizde...
Galatasaray - İstanbulspor maçı 25 Aralık 2022 Pazar günü saat 19:00 'da başlayacak.
Galatasaray - İstanbulspor maçını Bein Sports ekranlarından izleyebilirsiniz.
ABDULKADİR BİTİGEN(Hakem)
SERKAN OLGUNCAN(1. Yardımcı Hakem)
ALEKS TAŞCIOĞLU(2. Yardımcı Hakem)
KADİR SAĞLAM(Dördüncü Hakem)
HAKAN SİVRİSERVİ(Gözlemci)
TOLGA ÖZKALFA(Gözlemci)
EKREM İNCİ(Temsilci)
ATİLLA AKSOY(Temsilci)
SARPER SUR(Temsilci)
Maç, İstanbul'da, NEF Stadyumu'nda oynanacak.
Sizce Cumartesi günü oynanacak olan Trabzonspor-Fenerbahçe derbisini kim kazanır?— Haberler.com (@Haberler) December 22, 2022