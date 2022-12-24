GS lig maçı ne zaman? Galatasaray - İstanbulspor lig maçı ne zaman, saat kaçta, hangi gün, hangi kanalda? Maçın hakemleri kimler?

Süper Lig uzun bir aranın ardından tekrar başladı. Bugün ve yarın ligde 15. hafta maçları oynanacak. Bu maçlardan birisi de Galatasaray - İstanbulspor maçıdır. Peki, GS maçı ne zaman? Galatasaray - İstanbulspor lig maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Maçın hakemleri kimler? Galatasaray - İstanbulspor Süper Lig maçı hangi gün, saat kaçta başlayacak? İşte detaylar...