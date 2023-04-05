Ziraat Türkiye Kupası'nda hedeflerine ulaşmak isteyen Galatasaray Başakşehir takımları bu akşam karşı karşıya geliyor. Galatasaray Başakşehir maçı heyecanını takip etmek isteyen futbolseverler Galatasaray Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? merak ediyorlar. Peki, Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta? GS kupa maçı hangi kanalda? Galatasara Kupa maçı nasıl izlenir?

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Galatasaray Başakşehir maçı saat kaçta, hangi kanalda? Ziraat Türkiye Kupası'nda hedeflerine ulaşmak isteyen Galatasaray Başakşehir takımları bu akşam karşı karşıya geliyor. Galatasaray Başakşehir maçı heyecanını takip etmek isteyen futbolseverler Galatasaray Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? merak ediyorlar. Peki, Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta? Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta?GS kupa maçı hangi kanalda? Galatasara Kupa maçı nasıl izlenir?

GALATASARAY - BAŞAKŞEHİR MAÇI SAAT KAÇTA?

Galatasaray - Başakşehir maçı saat 20.30'da başlayacak.

GALATASARAY - BAŞAKŞEHİR MAÇI NE ZAMAN?

Galatasaray - Başakşehir maçı bu akşam saat 20.30'da oynanacak.

GALATASARAY - BAŞAKŞEHİR MAÇI HANGİ KANALDA?

Galatasaray - Başakşehir maçı A Spor'dan canlı olarak yayınlanacak.

GALATASARAY - BAŞAKŞEHİR MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Galatasaray - Başakşehir maçı İstanbul'da, Nef Stadyumu'nda oynanacak..