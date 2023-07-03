GS - Hull City maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda, nerede? Galatasaray Hull City hazırlık maçı hangi gün, saat kaçta başlayacak? Maç TV8'de mi?

Yeni sezon öncesi takımlar farklı ligden takımlarla hazırlık maçları oynayarak yeni sezona tam formda girmek istiyor. Süper Lig'in şampiyonu Galatasaray Hull City ile hazırlık maçına çıkacak. Maç TV8'den canlı olarak verilecek. Peki, GS - Hull City maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Galatasaray Hull City hazırlık maçı hangi gün, saat kaçta başlayacak? İşte detaylar...

Galatasaray - Hull City hazırlık maçına az bir süre kala futbol severler maç hakkında detayları merak etti. Maçın saat kaçta ve hangi kanalda başlayacağı araştırılıyor. Peki, GS - Hull City maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Galatasaray Hull City hazırlık maçı hangi gün, saat kaçta başlayacak? Maç TV8'de mi? İşte bilgiler...

GALATASARAY - HULL CİTY HAZIRLIK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

GS - Hull City hazırlık maçı 5 Temmuz 2023 Çarşamba günü saat 19:45'de başlayacak.

GALATASARAY - HULL CİTY HAZIRLIK MAÇI HANGİ KANALDA?

GS - Hull City maçını TV8'den canlı olarak izleyebilirsiniz.

GALATASARAY - HULL CİTY HAZIRLIK MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Galatasaray - Hull City hazırlık maçı Kocaeli Stadyumu'nda oynanacak.