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GS - Hull City maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda, nerede? Galatasaray Hull City hazırlık maçı hangi gün, saat kaçta başlayacak? Maç TV8'de mi?

GS - Hull City maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda, nerede? Galatasaray Hull City hazırlık maçı hangi gün, saat kaçta başlayacak? Maç TV8'de mi?

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Yeni sezon öncesi takımlar farklı ligden takımlarla hazırlık maçları oynayarak yeni sezona tam formda girmek istiyor. Süper Lig'in şampiyonu Galatasaray Hull City ile hazırlık maçına çıkacak. Maç TV8'den canlı olarak verilecek. Peki, GS - Hull City maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Galatasaray Hull City hazırlık maçı hangi gün, saat kaçta başlayacak? İşte detaylar...

Galatasaray - Hull City hazırlık maçına az bir süre kala futbol severler maç hakkında detayları merak etti. Maçın saat kaçta ve hangi kanalda başlayacağı araştırılıyor. Peki, GS - Hull City maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Galatasaray Hull City hazırlık maçı hangi gün, saat kaçta başlayacak? Maç TV8'de mi? İşte bilgiler...

GS - Hull City hazırlık maçı 5 Temmuz 2023 Çarşamba günü saat 19:45'de başlayacak.

GS - Hull City maçını TV8'den canlı olarak izleyebilirsiniz.

Galatasaray - Hull City hazırlık maçı Kocaeli Stadyumu'nda oynanacak.

Mustafa Şirin
Mustafa Şirin
Gündem Editörü Haberler.com - Gündem

Galatasaray Hull City Futbol Gündem Spor Haberler

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