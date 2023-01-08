GS golü neden iptal edildi? GS golü ofsayt mı? Fenerbahçe-Galatasaray maçında gol neden iptal oldu?

Fenerbahçe Galatasaray derbisi tüm hızıyla devam ediyor. Maçta Galatasaray'ın golü sayılmadı. Bunun akabinde izleyiciler, GS golü neden iptal edildi? GS golü ofsayt mı? Fenerbahçe-Galatasaray maçında gol neden iptal oldu? merak etti. İşte detaylar...