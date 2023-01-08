GS golü neden iptal edildi? GS golü ofsayt mı? Fenerbahçe-Galatasaray maçında gol neden iptal oldu?
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Fenerbahçe Galatasaray derbisi tüm hızıyla devam ediyor. Maçta Galatasaray'ın golü sayılmadı. Bunun akabinde izleyiciler, GS golü neden iptal edildi? GS golü ofsayt mı? Fenerbahçe-Galatasaray maçında gol neden iptal oldu? merak etti. İşte detaylar...
Fenerbahçe Galatasaray maçı devam ederken maçın 14. dakikasında Abdülkerim'in attığı gol iptal edildi. Peki, Galatasaray golü neden iptal edildi? Galatasaray golü ofsayt mı? Fenerbahçe-Galatasaray maçında gol neden iptal oldu? Ayrıntılar sizlerle...
Türkiye'nin en büyük derbisi FB GS maçı 8 Ocak 2023 Pazar günü saat 19:00 'da başladı.
Derbi maçını Bein Sports 1 ekranlarından canlı olarak izleyebilirsiniz.
Maçın 14. dakikasında Abdülkerim gol atmıştı. Fakat ofsayt nedeniyle gol iptal edildi. Golden sonra 1-2 dakika VAR kontrolü oldu ve ofsayt kararı çıktı.
Sizce #Fenerbahçe - #Galatasaray #derbi mücadelesi nasıl sonuçlanır?— Haberler.com (@Haberler) January 6, 2023