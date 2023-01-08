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GS golü neden iptal edildi? GS golü ofsayt mı? Fenerbahçe-Galatasaray maçında gol neden iptal oldu?

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GS golü neden iptal edildi? GS golü ofsayt mı? Fenerbahçe-Galatasaray maçında gol neden iptal oldu?

Fenerbahçe Galatasaray derbisi tüm hızıyla devam ediyor. Maçta Galatasaray'ın golü sayılmadı. Bunun akabinde izleyiciler, GS golü neden iptal edildi? GS golü ofsayt mı? Fenerbahçe-Galatasaray maçında gol neden iptal oldu? merak etti. İşte detaylar...

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Fenerbahçe Galatasaray maçı devam ederken maçın 14. dakikasında Abdülkerim'in attığı gol iptal edildi. Peki, Galatasaray golü neden iptal edildi? Galatasaray golü ofsayt mı? Fenerbahçe-Galatasaray maçında gol neden iptal oldu? Ayrıntılar sizlerle...

Türkiye'nin en büyük derbisi FB GS maçı 8 Ocak 2023 Pazar günü saat 19:00 'da başladı.

Derbi maçını Bein Sports 1 ekranlarından canlı olarak izleyebilirsiniz.

Maçın 14. dakikasında Abdülkerim gol atmıştı. Fakat ofsayt nedeniyle gol iptal edildi. Golden sonra 1-2 dakika VAR kontrolü oldu ve ofsayt kararı çıktı.

Mustafa Şirin
Mustafa Şirin
Gündem Editörü Haberler.com - Gündem

Galatasaray Fenerbahçe Gündem Spor Haberler

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