GS- FB Süper Kupa maçını kim yönetecek? Süper Kupa maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?

GS- FB Süper Kupa maçını kim yönetecek sorusu gündeme geliyor. Süper Kupa maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacağı sporseverler tarafından araştırılıyor. Süper Kupa maçı, ezeli rakipler Galatasaray ile Fenerbahçe arasında Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da oynanacak. GS- FB Süper Kupa maçını kim yönetecek? Süper Kupa maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? Detaylar haberimizdedir…

GS- FB SÜPER KUPA MAÇINI KİM YÖNETECEK?

Galatasaray ile Fenerbahçe arasında 29 Aralık Cuma günü Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da oynanacak Turkcell Süper Kupa maçını hakem Abdulkadir Bitigen yönetecek. Abdulkadir Bitigen

SÜPER KUPA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Ezeli rakipler Süper Lig'in 18. haftasında derbide kozlarını paylaştı. Mücadelede gol sesi çıkmadı. 2 takım şimdi de Süper Kupa'da karşılaşacak. Nefes kesecek maçta Abdulkadir Bitigen düdük çalacak.

Galatasaray-Fenerbahçe Maçı, saat 20:45 başlayacak. Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki TFF Süper Kupa maçı, ATV kanal(lar)ından canlı maç izlenebilecek. ATV, Digiturk 25, D Smart 25, Kablo TV 24, Tivibu 24, Turkcell TV+ 24, Vodafone TV 25 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifresiz olarak izlenebilmektedir.