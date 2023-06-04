GS FB maçı bitti mi? Galatasaray Fenerbahçe maçı bitti mi?
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Spor Toto Süper Lig'in şampiyonu Galatasaray ile ikinci sırada yer alan Fenerbahçe, 37. hafta mücadelesinde NEF Stadı'nda karşı karşıya geliyor. Peki, GS FB maçı bitti mi? Galatasaray Fenerbahçe maçı bitti mi?
Spor Toto Süper Lig'in şampiyonu Galatasaray ile ikinci sırada yer alan Fenerbahçe, 37. hafta mücadelesinde NEF Stadı'nda karşı karşıya geliyor. Mücadelede Galatasaray 3-0 önde. GS FB maçı bitti mi? Galatasaray Fenerbahçe maçı bitti mi?
GALATASARAY FENERBAHÇE MAÇI BİTTİ Mİ?
İlk 11'ler:
Galatasaray: Galatasaray: Muslera, Boey, Nelsson, Abdülkerim, Kazımcan, Berkan, Torreira, Barış Alper, Zaniolo, Kerem Aktürkoğlu, Icardi.
Fenerbahçe: İrfan Can Eğribayat, Ferdi, Samet, Szalai, Luan Peres, Arao, Arda Güler, Miha Zajc, Rossi, Batshuayi, Valencia
CANLI ANLATIM
74' Kerem'in son çizgiden çevirdiği topa Mertens vurdu. Top üstten auta gitti.
72' GOL Galatasaray, Icardi'nin golüyle farkı 2'ye çıkardı.
70' Barış Alper soldan ceza sahasına girmek istedi ama savunma araya girdi. Korner
65' Fenerbahçe'de Arda Güler oyundan çıktı. Emre Mor oyuna girdi.
63' Kerem'in paslaşarak kullandığı serbest vuruşta Fenerbahçe savunması topu uzaklaştırdı.
61' KIRMIZI KART! Fenerbahçe'de Luan Peres krımızı kart gördü.
57' Osayi Samuel'in geri pası kısa düştü. İrfan Can son anda araya girip topu uzaklaştırdı.
55' Boey'in ortasında Icardi kafayı vurdu. Top kaleci İrfan Can'ın üzerine gitti.
51' Kerem Aktürkoğlu'nun kullandığı köşe vuruşunu savunma karşıladı.
47' Nelsson, orta alanda Valencia'ya faul yaptı. Top Fenerbahçe'de.
46' Mücadelenin ikinci yarısı başladı.
46' Fenerbahçe'de Osayi Samuel oyuna girdi. Rossi oyunu terk etti.
D.A. İlk yarı sona erdi.
45' İlk yarının sonuna en az 5 dakika ilave edildi.
44' KAÇTI! Kerem'in pasında Kazımcan soldan bindirme yaptı. Çaprazdan vuruşu yandan dışarı gitti.
42' OFSAYT! Kerem'in pasında Icardi, karşı karşıya kaldı ama İrfan Can'ı geçemedi. Sonrasında ofsayt bayrağı havaya kalktı.
36' Hakem Abdülkadir Bitigen Fenerbahçe kulübesinden bir isme sarı kart gösterdi.
34' Mauro Icardi'nin tedavisi tamamlandı ve oyun yeniden hareketlendi.
31' Galatasaray'ın İtalyan yıldızı Zaniolo, attığı 4 golün tamamını iç sahada attı.
29' GOL! Galatasaray, Zaniolo'nun golüyle öne geçti.
26' Şimdi tedaviler tamamlandı ve oyun yeniden hareketlendi.
22' Bu bölümde tempo biraz düştü. Orta alanda karşılıklı top kayıpları oluyor.
18' Sacha Boey'in sağdan ceza sahasına gönderdiği topa Zaniolo hareketlendi. Szalai geçit vermedi. Galatasaraylı oyuncular penaltı beklese de hakem oralı olmadı.
15' Mücadelenin ilk 15 dakikası 0-0 eşitlikle sona erdi.
13' Victor Nelsson, Valencia'ya yaptığı faul sonrası sarı kart gördü.
11' Kerem, Luan Peres'in müdahalesiyle yerde kaldı. Galatasaray kritik bir noktadan serbest vuruş kullanacak.
9' Valencia'nın sağdan ceza sahasına çevirdiği topa hiçbir arkadaşı dokunamadı.
5' Barış'ın içeri çevirdiği top savunmaya çarpıp kaleye yöneldi. İrfan Can son anda kornere çeldi.
2' Uzun kullanılan taç atışında Valencia ceza sahası içinde vurdu. Savunmaya çarpan top Muslera'da kaldı.
1' Dev maç başladı. İki takıma da başarılar.