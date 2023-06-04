GS FB ilk 11'ler belli oldu! 4 Haziran Pazar Galatasaray Fenerbahçe ilk 11'ler!
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Süper Lig'in şampiyonu Galatasaray, ikinci sıradaki ezeli rakibi Fenerbahçe'yi konuk ediyor. 37. haftada oynanacak derbiye Galatasaray şampiyon olarak, Fenerbahçe ise ikinciliği garantilemek için çıkıyor. GS FB ilk 11'ler belli oldu! 4 Haziran Pazar Galatasaray Fenerbahçe ilk 11'ler!
Spor Toto Süper Lig'in şampiyonu Galatasaray ile ikinci sırada yer alan Fenerbahçe, 37. hafta mücadelesinde NEF Stadı'nda karşı karşıya geliyor. GS FB ilk 11'ler belli oldu! 4 Haziran Pazar Galatasaray Fenerbahçe ilk 11'ler!
GS FB İLK 11'LER BELLİ OLDU!
İlk 11'ler:
Galatasaray: Galatasaray: Muslera, Boey, Nelsson, Abdülkerim, Kazımcan, Berkan, Torreira, Barış Alper, Zaniolo, Kerem Aktürkoğlu, Icardi.
Fenerbahçe : İrfan Can Eğribayat, Ferdi, Samet, Szalai, Luan Peres, Arao, Arda Güler, Miha Zajc, İrfan Can Kahveci, Batshuayi, Valencia
Galatasaray, cezalı Zaniolo'nun dönüşüyle derbiye tam kadro çıkıyor. Fenerbahçe'de ise sakatlıkları devam eden Lincoln Henrique ve Osayi Samuel yok. Sakatlığını atlatan Altay Bayındır'ın ise bu maçta oynaması beklenmiyor.
Sizce #Galatasaray - #Fenerbahçe derbisi nasıl sonuçlanır? #GSvFB— Haberler.com (@Haberler) June 4, 2023