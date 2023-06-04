GS FB ilk 11'ler belli oldu! 4 Haziran Pazar Galatasaray Fenerbahçe ilk 11'ler!

Süper Lig'in şampiyonu Galatasaray, ikinci sıradaki ezeli rakibi Fenerbahçe'yi konuk ediyor. 37. haftada oynanacak derbiye Galatasaray şampiyon olarak, Fenerbahçe ise ikinciliği garantilemek için çıkıyor. GS FB ilk 11'ler belli oldu! 4 Haziran Pazar Galatasaray Fenerbahçe ilk 11'ler!