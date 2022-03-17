UEFA Avrupa Ligi son 16 turu rövanş maçları tamamlandı. Bugünkü maçlardan birisi Galatasaray - Barcelona arasında oynandı. Maçı 2-1 Barca kazandı. Peki, GS elendi mi? Galatasaray UEFA Avrupa Ligi'nden elendi mi? Çeyrek finale hangi takım çıktı? GS tur atlayamadı mı? Detaylar sizlerle...

GALATASARAY - BARCELONA MAÇI BİTTİ Mİ, KAÇ KAÇ BİTTİ?

Galatasaray - Barcelona maçı 2-1 Barca'nın galibiyeti ile tamamlandı. Maçta atılan goller aşağıdaki gibidir:

Galatasaray'ın golleri :

28. dakika : Marcos do Nascimento Teixeira (Marcao)

Barcelona'nın golleri :

37. dakika : Pedro González López

49. dakika : Pierre-Emerick Aubameyang

Barcelona maçı 2-1 kazandı ve bir üst tura çıkan takım oldu.

MAÇ SONUCU : GALATASARAY 1 - 2 BARCELONA

GALATASARAY ELENDİ Mİ?

Galatasaray-Barcelona arasında oynanan ilk maç 0-0 berabere bitmişti. Bugünkü maçı ise Barca 2-1 kazandı. Bunun ardından bir üst tura yani çeyrek finale çıkan takım Barcelona olmuş oldu. Temsilcimiz Galatasaray turnuvaya veda etti.

GS-BARCA İLK MAÇ KAÇ KAÇ BİTMİŞTİ?

İlk maç İspanya'da oynandı ve 0-0 berabere tamamlanmıştı.

GS-BARCA İKİNCİ MAÇ KAÇ KAÇ BİTTİ?

Rövanş maçı ise 2-1 Barca'nın üstünlüğü ile tamamlandı. Buna göre Galatasaray Avrupa Kupası'ndan elenmiş oldu.

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