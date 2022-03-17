GS elendi mi? Galatasaray UEFA Avrupa Ligi'nden elendi mi? Çeyrek finale hangi takım çıktı? GS tur atlayamadı mı?
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Galatasaray bugün Barcelona ile rövanş maçına çıktı. Maç sonucu 2-1 bitti. Bunun ardından futbol severler, GS elendi mi? Galatasaray UEFA Avrupa Ligi'nden elendi mi? Çeyrek finale hangi takım çıktı? GS tur atlayamadı mı? merak etti. Peki, Galatasaray kupadan elendi mi? Galatasaray UEFA Avrupa kupalarından tamamen elendi mi? İşte detaylar...
UEFA Avrupa Ligi son 16 turu rövanş maçları tamamlandı. Bugünkü maçlardan birisi Galatasaray - Barcelona arasında oynandı. Maçı 2-1 Barca kazandı. Peki, GS elendi mi? Galatasaray UEFA Avrupa Ligi'nden elendi mi? Çeyrek finale hangi takım çıktı? GS tur atlayamadı mı? Detaylar sizlerle...
Galatasaray - Barcelona maçı 2-1 Barca'nın galibiyeti ile tamamlandı. Maçta atılan goller aşağıdaki gibidir:
Galatasaray'ın golleri :
- 28. dakika : Marcos do Nascimento Teixeira (Marcao)
Barcelona'nın golleri :
- 37. dakika : Pedro González López
- 49. dakika : Pierre-Emerick Aubameyang
Barcelona maçı 2-1 kazandı ve bir üst tura çıkan takım oldu.
MAÇ SONUCU : GALATASARAY 1 - 2 BARCELONA
Galatasaray-Barcelona arasında oynanan ilk maç 0-0 berabere bitmişti. Bugünkü maçı ise Barca 2-1 kazandı. Bunun ardından bir üst tura yani çeyrek finale çıkan takım Barcelona olmuş oldu. Temsilcimiz Galatasaray turnuvaya veda etti.
İlk maç İspanya'da oynandı ve 0-0 berabere tamamlanmıştı.
Rövanş maçı ise 2-1 Barca'nın üstünlüğü ile tamamlandı. Buna göre Galatasaray Avrupa Kupası'ndan elenmiş oldu.