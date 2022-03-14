GS-BJK maçta yedekler kimler? GS-BJK maçındaki yedek futbolcular kimler? Kimler maçta olmayacak?
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Heyecanla beklenen GS-BJK derbisi bugün saat 20:00 'da başlayacak. Maçın başlamasına yakın taraftarlar, GS-BJK maçta yedekler kimler? GS-BJK maçındaki yedek futbolcular kimler? Kimler maçta olmayacak? merak etti. İşte detaylar...
BEŞİKTAŞ, İSTANBUL (Haberler.com) - Spor Toto Süper Lig'in 29 haftasında Galatasaray ile Beşiktaş kozlarını paylaşıyor. Nef Stadı'ndaki derbide düdük hakem Atilla Karaoğlan'da. Galatasaray: Pena, Omar, Nelsson, Marcao, Van Aanholt, Taylan, Berkan, Feghouli, Emre Kılınç, Kerem, Mostafa Mohamed. Beşiktaş: Ersin, Rosier, Necip, Vida, Umut, Atiba, Can, Ghezzal, Teixeira, Kenan, Güven. GS-BJK maçta yedekler kimler? GS-BJK maçındaki yedek futbolcular kimler? Kimler maçta olmayacak?
Galatasaray - Beşiktaş maçı 14 Mart Pazartesi bugün saat 20:00 'da başlayacak.
Galatasaray-Beşiktaş maçını Beinsports ekranlarından izleyebilirsiniz.
Galatasaray ilk 11 : Pena, Omar, Nelsson, Marcao, Van Aanholt, Taylan, Berkan, Feghouli, Emre Kılınç, Kerem, Mostafa Mohamed.
Beşiktaş il 11 : Ersin, Rosier, Necip, Vida, Umut, Atiba, Can, Ghezzal, Teixeira, Kenan, Güven.
GS yedekler : Muslera, Jankat, Babel, Erick, Gomis, Ömer, Morutan, Cicâldau, Semih, Boey
BJK yedekler : Emre, Rıdvan, Montero, Josef, Batshuayi, Gökhan, Larin, Kerem, Serdar, E. İlkhan