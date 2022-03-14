GS BJK maçı saat kaçta? 14 Mart 2022 Galatasaray Beşiktaş maçı ne zaman, hangi kanalda, şifreli mi, ücretsiz mi?
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Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu'nun 29'uncu haftası, Galatasaray Beşiktaş derbisine sahiplik yapacak. Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 29'uncu haftasında oynanacak Beşiktaş derbisinin ileri bir tarihe ertelenmesi için Türkiye Futbol Federasyonu'na resmi başvuruda bulunmuştu. Peki, GS BJK maçı saat kaçta? Galatasaray Beşiktaş maçı ne zaman, hangi kanalda? Galatasaray Beşiktaş karşılaşması ertelendi mi?
BEŞİKTAŞ, İSTANBUL (Haberler.com) - GS BJK maçı saat kaçta sorusunun yanıtı merak edilen konular arasında yer alıyor. GS-BJK derbisi, sporseverlerin gündeminde yer alan konulardan biri. Maç Galatasaray ev sahipliğinde, NEF Stadyumunda oynanacak. Peki, GS BJK maçı saat kaçta? Galatasaray Beşiktaş maçı ne zaman, hangi kanalda? İşte, Galatasaray-Beşiktaç maçı tarihi...
Süper Lig 29. haftasında Galatasaray, Beşiktaş ile karşı karşıya geliyor. Ali Sami Yen Spor Kompleksi Nef Stadyumu'nda 14 Mart Pazartesi günü oynanacak mücadele saat 20.00'de başlayacak. GS-BJK derbisi ise beIN Sports kanalından canlı olarak izlenebilecek.
Galatasaray-Beşiktaş maçını Beinsports ekranlarından izleyebilirsiniz.
Maç, İstanbul'da, NEF Stadyumu'nda oynanacak.
- ATİLLA KARAOĞLAN(Hakem)
- SERKAN OK(1. Yardımcı Hakem)
- CANDAŞ ELBİL(2. Yardımcı Hakem)
- MUSTAFA KÜRŞAD FİLİZ(Dördüncü Hakem)
- ORHAN ERDEMİR(Gözlemci)
- AYHAN KABAKÇI(Temsilci)
- ADNAN KARAYEL(Temsilci)
- HÜSEYİN KORKUSUZ(Temsilci)
Galatasaray - Beşiktaş derbisini sizce hangi takım kazanır? #GS | #BJK | #GSvBJK— Haberler (@Haberler) March 14, 2022