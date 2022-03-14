GS - BJK maçı canlı izle! GALATASARAY - BEŞİKTAŞ maçı canlı takip, canlı anlatım! GS - BJK canlı izle! Maçta kim önde, maç kaç kaç devam ediyor?

BEŞİKTAŞ, İSTANBUL (Haberler.com) - Galatasaray Beşiktaş derbisi devam ederken izleyiciler GS-BJK maçı canlı izle, GALATASARAY - BEŞİKTAŞ maçı canlı takibi var mı? merak ediyor. Peki, GS - BJK maçı canlı izle! GALATASARAY - BEŞİKTAŞ maçı canlı takip! GS - BJK canlı izle! Maçta kim önde, maç kaç kaç devam ediyor? İşte detaylar...

GALATASARAY - BEŞİKTAŞ MAÇI BAŞLADI MI?

Maç bugün 14 Mart 2022 Pazartesi saat 20:00 'da başladı.

GALATASARAY - BEŞİKTAŞ MAÇI CANLI İZLE!

Maçı Beinsports ekranlarından canlı olarak izleyebilirsiniz. Maç Bein Sports 1, Digiturk 77, Kablo TV 232 kanallarında yayınlanacak.

GALATASARAY - BEŞİKTAŞ CANLI İZLE!

MAÇ SONUCU = GALATASARAY 2 - 1 BEŞİKTAŞ

GS - BJK MAÇI CANLI ANLATIMI

CANLI ANLATIM

İKİNCİ YARI

Dakika 70: Sağ kanattan topu alan Rachid Ghezzal, arka direğe doğru iyi ortaladı ancak herkesi aşan top oyun alanının dışına gitti.

Dakika 64: Beşiktaş'ta Josef, rakip yarı alanın ortalarında Cicaldau'ya yaptığı faul sonrası sarı kart gördü.

Dakika 61: Beşiktaş farkı 1'e indirmek için yükleniyor. Sol kanattan topu alan Alex Teixeira, arka direğe doğru ortasını gönderdi herkesi aşan top ters kanattaki Rachid Ghezzal'a geldi. Onun içeriye doldurduğu topu savunma uzaklaştırdı.

Dakika 58: Galatasaray'da Marcao savunma arkasına sarkan Mustafa Muhammed'i düşündü ancak savunma araya girdi.

Dakika 52: Beşiktaş farkı azaltmak için yükleniyor. Sağ kanattan topu alan Valentin Rosier iyi ortaladı kale önünde Larin'den önce Pena yumruklayarak topu uzaklaştırdı.

Dakika 48: Galatasaray'da Alexandru Cicaldau kendi yarı alanının ortalarında Can'a yaptığı faul sonrası sarı kart gördü.

İLK YARI

Dakika 45: Patrick van Aanholt'un kullandığı serbest vuruşu savunma uzaklaştırdı.

Dakika 43: Sol kanattan Can Bozdoğan topla birlikte son çizgiye inip ortasını yapmak istedi ancak savunma araya girdi.

Dakika 40: Sağ kanattan topu alan Valentin Rosier, ön direkteki Batshuayi'ye gönderdi. Onun içeriye yerden gönderdiği topu Aanholt karşıladı.

Dakika 33: Sağ kanatta Umut'tan topu kurtaran Mustafa Muhammed, ceza sahası içine harika bir orta gönderdi, o bölgede kafayı vuran Kerem topu kalecinin sağından ağlara gönderdi.

Dakika 22: Galatasaray Kerem Aktürkoğlu'nun golüyle 1-0 öne geçti.

Dakika 18: Sağdan Patrick van Aanholt'un kullandığı köşe vuruşunda Nelsson ön direkte kafayı vurdu, top kaleci Ersin'de kaldı.

Dakika 15: Beşiktaş'ta sağdan kazanılan köşe vuruşunda Ghezzal ortaladı, ön direkte Necip kafayı vurdu, Omar topu son anda çizgiden çıkardı.

Dakika 14: Sağ kanattan topu alan Emre Kılınç, kaleyi cepheden gören bir noktadan kaleye şutunu çekti ancak savunma araya girdi.

Dakika 10: Beşiktaş'ın çıkarken kaptırdığı topta Kerem ceza sahası dışından aldığı topu bekletmeden kaleye gönderdi, Ersin iyi uzandı ve topu kontrol etti.

Dakika 9: Sağ kanatta Feghouli'den pası alan Omar bekletmeden içeriye ortaladı, o bölgede Mustafa Muhammed iyi yükseldi ve kafayı vurdu ancak top yandan auta gitti.

Dakika 8: Soldan Aanholt'un kullandığı köşe vuruşunu savunma karşıladı. Dönen topa Omar vurdu savunmada Vida araya girdi.

Dakika 3: Maçta ilk şut Beşiktaş'tan geldi. Sağ kanattan topu alan Rosier ceza sahasına yakın bir bölgeden sol ayağıyla kaleyi düşündü ancak top yandan auta gitti.

Dakika 2: Beşiktaş'ta Vida, savunma arkasına sarkan Güven'i düşündü ancak kademeye Nelsson girdi.

GALATASARAY - BEŞİKTAŞ MAÇI NEREDE OYNANIYOR?

Maç, İstanbul'da, NEF Stadyumu'nda oynanacak.

GALATASARAY - BEŞİKTAŞ İLK 11!

Galatasaray: Pena, Omar, Nelsson, Marcao, Van Aanholt, Taylan, Berkan, Feghouli, Emre Kılınç, Kerem, Mostafa Mohamed.

Beşiktaş: Ersin, Rosier, Necip, Vida, Umut, Atiba, Can, Ghezzal, Teixeira, Kenan, Güven.

GALATASARAY - BEŞİKTAŞ MAÇI HAKEMİ KİM?

Maçın hakemi Atilla Karaoğlan'dır.

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