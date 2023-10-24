GS Bayern şifresiz veren kanallar listesi! Galatasaray Bayern Münih şifresiz mi, ücretsiz mi?

GS Bayern şifresiz mi? Galatasaray Bayern Münih maçı şifresiz veren kanallar listesi! Şampiyonlar Ligi A Grubu 3. maçında Galatasaray'ın rakibi Alman panzeri Bayern Münih olacak. Gecenin dev mücadelesi saat 19.45'te başlayacak. Türkiye'nin kilitleneceği mücadele öncesi GS Bayern şifresiz mi sorusuna cevap aranıyor. Galatasaray Bayern Münih maçı şifresiz veren kanallar hangileri?

GS BAYERN ŞİFRESİZ Mİ?

Rams Park'ta oynanacak ve saat 19.45'te başlayacak mücadele EXXEN platformundan canlı yayınlanacak. Dev mücadeleyi izlemek için EXXEN üyeliğinizin olması gerekecek.

Bu maça özel EXXEN'de 14 gün ücretsiz üyelik kampanyası yapılacak. Kampanyayla üye olan kişiler maçı şifresiz canlı izleyebilecek.

GALATASARAY BAYERN ŞİFRESİZ VEREN KANALLAR

Karşılaşmayı yayınlayacak yabancı kanallar ise şu şekilde olacak:

Arena Premium 1 HD BiH

Arena Premium 1 HD Serbia

Arena Sports 7 HD Croatia

beIN Connect France

C More Finland

C More Suomi

Cosmote Sport 2 HD

Cytavision Sports 4 HD

Eleven Sports 3 Portugal

EXXEN Digital Türkiye

Fast Sports 2 Armenia

LiveScore

M+ Liga de Campeones 2 HD

MATCH! TV russia HD

MTV Urheilu 1 Suomi HD

Nova Sport 3 Czech HD

Paramount+ USA

Sky Sport 253 Italia

Sky Sport 3 Austria HD

Sport 24 At Sea HD

Stan Sport Australia

Stöd 2 Sport 3

SuperSport MaXimo 1 HD

SuperSport Premier League HD

TNT Sports 1 HD UK

TV2 Play Norge

TV2 Sport Premium HD

TV4 Play+ Sverige

TV4 Sport Live 2 HD

ViaPlay Baltic HD

ViaPlay Danmark HD

ViX+ T

MAÇ SAATİNDE HAVA DURUMU

Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde maç saatinde hava sıcaklığının 19 derece olması bekleniyor. Nem oranı ise yüzde 68 olacak.

GALATASARAY 4 PUANLA İKİNCİ

Maçı İtalyan hakem Davide Massa yönetecek.

Bayern Münih, İngiltere'den Manchester United ve Danimarka'dan Kopenhag'ın da bulunduğu gruptaki ilk iki maçını kazandı.

Galatasaray evinde oynadığı Kopenhag maçında 2-2 berabere kaldı, Manchester United'ı ise deplasmanda 3-2'lik skorla mağlup etti.

Bayern Münih 6 puanla grup lideri, Galatasaray ise 4 puanla ikinci sırada. 1 puanlı Manchester United üçüncü sırada bulunurken, son sıradaki Kopenhag'ın puanı bulunmuyor.

Altı maç sonunda grubu ilk iki sırada bitiren takımlar bir üst tura yükselecek; üçüncü takım ise yolculuğuna UEFA Avrupa Ligi'nde devam edecek.

ICARDI'NİN DURUMU BELİRSİZ

Hafta sonu Beşiktaş ile oynanan derbi maçında sakatlık yaşayan Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Icardi için ise belirsizlik sürüyor. Sarı Kırmızılı ekibin sağlık ekibi, Arjantinli yıldızı maça yetiştirmek için çaba sarf ediyor.

Okan Buruk da dünkü basın toplantısında Icardi'nin maça hazır olup olmayacağı yönündeki soruya, "Mauro antrenmana çıkacak. Değerlendirme yapacağız. Yarın da onunla ilgili tam kararı vereceğiz" şeklinde cevap vermişti.

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