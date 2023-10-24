GS Bayern şifresiz veren kanallar listesi! Galatasaray Bayern Münih şifresiz mi, ücretsiz mi?
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GS Bayern şifresiz mi? Şampiyonlar Ligi A Grubu maçında Galatasaray ile Bayern Münih karşılaşacak. Galatasaray Bayern Münih maçı şifresiz veren kanallar listesi! Gecenin merakla beklenen maçında Galatasaray'ın rakibi Alman devi Bayern Münih olacak. Nefes kesici karşılaşma saat 19.45'te başlayacak. Peki GS Bayern şifresiz mi? Galatasaray Bayern maçı şifresiz veren kanallar hangileri?
GS Bayern şifresiz mi? Galatasaray Bayern Münih maçı şifresiz veren kanallar listesi! Şampiyonlar Ligi A Grubu 3. maçında Galatasaray'ın rakibi Alman panzeri Bayern Münih olacak. Gecenin dev mücadelesi saat 19.45'te başlayacak. Türkiye'nin kilitleneceği mücadele öncesi GS Bayern şifresiz mi sorusuna cevap aranıyor. Galatasaray Bayern Münih maçı şifresiz veren kanallar hangileri?
Rams Park'ta oynanacak ve saat 19.45'te başlayacak mücadele EXXEN platformundan canlı yayınlanacak. Dev mücadeleyi izlemek için EXXEN üyeliğinizin olması gerekecek.
Bu maça özel EXXEN'de 14 gün ücretsiz üyelik kampanyası yapılacak. Kampanyayla üye olan kişiler maçı şifresiz canlı izleyebilecek.
Karşılaşmayı yayınlayacak yabancı kanallar ise şu şekilde olacak:
Arena Premium 1 HD BiH
Arena Premium 1 HD Serbia
Arena Sports 7 HD Croatia
beIN Connect France
C More Finland
C More Suomi
Cosmote Sport 2 HD
Cytavision Sports 4 HD
Eleven Sports 3 Portugal
EXXEN Digital Türkiye
Fast Sports 2 Armenia
LiveScore
M+ Liga de Campeones 2 HD
MATCH! TV russia HD
MTV Urheilu 1 Suomi HD
Nova Sport 3 Czech HD
Paramount+ USA
Sky Sport 253 Italia
Sky Sport 3 Austria HD
Sport 24 At Sea HD
Stan Sport Australia
Stöd 2 Sport 3
SuperSport MaXimo 1 HD
SuperSport Premier League HD
TNT Sports 1 HD UK
TV2 Play Norge
TV2 Sport Premium HD
TV4 Play+ Sverige
TV4 Sport Live 2 HD
ViaPlay Baltic HD
ViaPlay Danmark HD
ViX+ T
Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde maç saatinde hava sıcaklığının 19 derece olması bekleniyor. Nem oranı ise yüzde 68 olacak.
Maçı İtalyan hakem Davide Massa yönetecek.
Bayern Münih, İngiltere'den Manchester United ve Danimarka'dan Kopenhag'ın da bulunduğu gruptaki ilk iki maçını kazandı.
Galatasaray evinde oynadığı Kopenhag maçında 2-2 berabere kaldı, Manchester United'ı ise deplasmanda 3-2'lik skorla mağlup etti.
Bayern Münih 6 puanla grup lideri, Galatasaray ise 4 puanla ikinci sırada. 1 puanlı Manchester United üçüncü sırada bulunurken, son sıradaki Kopenhag'ın puanı bulunmuyor.
Altı maç sonunda grubu ilk iki sırada bitiren takımlar bir üst tura yükselecek; üçüncü takım ise yolculuğuna UEFA Avrupa Ligi'nde devam edecek.
Hafta sonu Beşiktaş ile oynanan derbi maçında sakatlık yaşayan Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Icardi için ise belirsizlik sürüyor. Sarı Kırmızılı ekibin sağlık ekibi, Arjantinli yıldızı maça yetiştirmek için çaba sarf ediyor.
Okan Buruk da dünkü basın toplantısında Icardi'nin maça hazır olup olmayacağı yönündeki soruya, "Mauro antrenmana çıkacak. Değerlendirme yapacağız. Yarın da onunla ilgili tam kararı vereceğiz" şeklinde cevap vermişti.