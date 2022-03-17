GS-Barca VAR var mı, yok mu? UEFA'da VAR var mı?

İlk karşılaşması 0-0 sona eren Galatasaray Barcelona maçının rövanşı merakla bekleniyor. Maç hakkında tüm detaylar araştırılırken sporseverler GS-Barca VAR var mı, yok mu? UEFA'da VAR var mımerak etti. Peki, GS-Barca VAR var mı, yok mu?

GALATASARAY - BARCELONA MAÇI SAAT KAÇTA BAŞLIYOR?

Galatasaray - Barcelona maçı bugün 17 Mart Perşembe 2022 saat 20:45'de başlayacaktır.

GALATASARAY - BARCELONA MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Galatasaray - Barcelona maçını Exxen TV platformundan canlı olarak izleyebilirsiniz.

GALATASARAY - BARCELONA CANLI İZLE!

Maçı EXXEN TV üzerinden canlı olarak izleyebilirsiniz. Maç henüz başlamadı. Galatasaray - Barcelona maçı saat 20:45 'de başlayacak. Haliyle saat 20:45'de Exxen TV'de canlı olarak maçı izleyebilirsiniz.

GALATASARAY BARCELONA MAÇINDA VAR VAR MI?

Bu sezon UEFA Avrupa Ligi eleme turlarından itibaren bu turnuvada da Video Yardımcı Hakem (VAR) sisteminin kullanılacağını duyuruldu.

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