GS-Barca VAR var mı, yok mu? UEFA'da VAR var mı? - Haberler

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GS-Barca VAR var mı, yok mu? UEFA'da VAR var mı?

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Heyecanla beklenen Galatasaray Barcelona maçı öncesi sporseverler Galatasaray Barcelona ilk 11'lerini merak etti. Maç kadrosu detaylı araştırılırken maçta VAR var mı araştırıldı. Peki, GS-Barca VAR var mı, yok mu? UEFA'da VAR var mı?

İlk karşılaşması 0-0 sona eren Galatasaray Barcelona maçının rövanşı merakla bekleniyor. Maç hakkında tüm detaylar araştırılırken sporseverler GS-Barca VAR var mı, yok mu? UEFA'da VAR var mımerak etti. Peki, GS-Barca VAR var mı, yok mu?

Galatasaray - Barcelona maçı bugün 17 Mart Perşembe 2022 saat 20:45'de başlayacaktır.

Galatasaray - Barcelona maçını Exxen TV platformundan canlı olarak izleyebilirsiniz.

Maçı EXXEN TV üzerinden canlı olarak izleyebilirsiniz. Maç henüz başlamadı. Galatasaray - Barcelona maçı saat 20:45 'de başlayacak. Haliyle saat 20:45'de Exxen TV'de canlı olarak maçı izleyebilirsiniz.

Bu sezon UEFA Avrupa Ligi eleme turlarından itibaren bu turnuvada da Video Yardımcı Hakem (VAR) sisteminin kullanılacağını duyuruldu.

Haberler.com - Gündem

Galatasaray, Gündem, Spor, Haberler

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