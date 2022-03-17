GS-Barca VAR var mı, yok mu? UEFA'da VAR var mı?
- Güncelleme:
Heyecanla beklenen Galatasaray Barcelona maçı öncesi sporseverler Galatasaray Barcelona ilk 11'lerini merak etti. Maç kadrosu detaylı araştırılırken maçta VAR var mı araştırıldı. Peki, GS-Barca VAR var mı, yok mu? UEFA'da VAR var mı?
İlk karşılaşması 0-0 sona eren Galatasaray Barcelona maçının rövanşı merakla bekleniyor. Maç hakkında tüm detaylar araştırılırken sporseverler GS-Barca VAR var mı, yok mu? UEFA'da VAR var mımerak etti. Peki, GS-Barca VAR var mı, yok mu?
Galatasaray - Barcelona maçı bugün 17 Mart Perşembe 2022 saat 20:45'de başlayacaktır.
Galatasaray - Barcelona maçını Exxen TV platformundan canlı olarak izleyebilirsiniz.
Maçı EXXEN TV üzerinden canlı olarak izleyebilirsiniz. Maç henüz başlamadı. Galatasaray - Barcelona maçı saat 20:45 'de başlayacak. Haliyle saat 20:45'de Exxen TV'de canlı olarak maçı izleyebilirsiniz.
Bu sezon UEFA Avrupa Ligi eleme turlarından itibaren bu turnuvada da Video Yardımcı Hakem (VAR) sisteminin kullanılacağını duyuruldu.
Galatasaray-Barcelona eşleşmesinde üst tura hangi takım yükselir? #GSvBarça | #UEL | #Galatasaray | #Barcelona— Haberler (@Haberler) March 17, 2022