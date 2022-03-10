GS - Barca rövanş maçı ne zaman, hangi gün oynanacak?

UEFA Avrupa Ligi heyecanla beklenen müsabakada Barcelona - Galatasaray karşı karşıya gelecek. Sporseverlerin merakla beklediği maç öncesi Barcelona- Galatasaray maçınınrövanş maçı ne zaman, hangi gün oynanacak merak ediliyor. Barcelona - Galatasaray maçı hakemi kim ve Barcelona- Galatasaray maçının rövanş maçı ne zaman, hangi gün oynanacak soruları gündeme geliyor. GS - Barca rövanş maçı ne zaman? Barcelona- Galatasaray hangi gün oynanacak? Detaylar haberimizdedir…

BARCELONA- GALATASARAY RÖVANŞ MAÇI NE ZAMAN?

Barcelona- Galatasaray maçının rövanşı ne zaman olacak ve hangi gün olacak sporseverler tarafından merak ediliyor. Barcelona- Galatasaray maçı 7 Mart 2022 Perşembe günü olması planlanıyor.

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