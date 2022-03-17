UEFA Avrupa Ligi son 16 turu rövanş karşılaşmasında Barcelona'yı konuk edecek. GS- Barca maçı EXXEN de mi yoksa TV8'de mi yayınlanacak merak ediliyor. GS-Barca maçı TV8'de mi Exxen'de mi araştırılıyor. Peki, GS-Barca maçı TV8'de mi Exxen'de mi? Detaylar haberimizdedir…

GS-BARCA MAÇI TV8'DE Mİ EXXEN'DE Mİ?

Galatasaray- Barcelona maçı bugün saat 20:45'de olacak. UEFA Avrupa Ligi 16 son turu rövanş karşılaşmasını taraftarlar heyecan içinde bekliyor. Galatasaray- FC Barcelona maçı EXXEN de yayınlanacak.

GALATASARAY- BARCELONA MAÇI EXXEN CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

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