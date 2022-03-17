GS-Barca maçı TV8'de mi Exxen'de mi?
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Bu akşam gerçekleşecek olan GS- Barca maçı TV8'de mi yoksa EXXEN de mi yayınlanacak merak ediliyor. GS-Barca maçı hangi kanalda, şifresiz mi, saat kaçta yayınlanacak araştırılıyor. Peki, GS-Barca maçı TV8'de mi EXXEN de mi?
UEFA Avrupa Ligi son 16 turu rövanş karşılaşmasında Barcelona'yı konuk edecek. GS- Barca maçı EXXEN de mi yoksa TV8'de mi yayınlanacak merak ediliyor. GS-Barca maçı TV8'de mi Exxen'de mi araştırılıyor. Peki, GS-Barca maçı TV8'de mi Exxen'de mi? Detaylar haberimizdedir…
GS-BARCA MAÇI TV8'DE Mİ EXXEN'DE Mİ?
Galatasaray- Barcelona maçı bugün saat 20:45'de olacak. UEFA Avrupa Ligi 16 son turu rövanş karşılaşmasını taraftarlar heyecan içinde bekliyor. Galatasaray- FC Barcelona maçı EXXEN de yayınlanacak.
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Galatasaray-Barcelona eşleşmesinde üst tura hangi takım yükselir? #GSvBarça | #UEL | #Galatasaray | #Barcelona— Haberler (@Haberler) March 17, 2022