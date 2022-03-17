GS- Barca maçı hangi kanalda? UEFA Galatasaray- Barcelona maçı saat kaçta? - Haberler

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GS- Barca maçı hangi kanalda? UEFA Galatasaray- Barcelona maçı saat kaçta?

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GS- Barca maçı hangi kanalda? UEFA Galatasaray- Barcelona maçı saat kaçta?

Galatasaray- Barcelona maçı hangi kanalda, şifresiz mi ve saat kaçta merak ediliyor. Bu akşam oynanacak önemli maç Galatasaray- Barcelona hangi kanalda araştırılıyor. Peki, GS- Barca maçı hangi kanalda?

UEFA Avrupa Ligi GS- Barca maçı hangi kanalda ve saat kaçta merak ediliyor. GS- Barca maçı EXXEN de mi yoksa TV8'de mi yayınlanacak taraftarlar merak ediyor. GS- Barca maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda araştırılıyor. GS- Barca maçı hangi kanalda? UEFA Galatasaray- Barcelona maçı saat kaçta? Detaylar haberimizdedir…

GALATASARAY- BARCELONA MAÇI HANGİ KANALDA?

GS- Barca maçı 17 Mart saat 20:45'de yayınlanacak. NEF Stadyumu'nda gerçekleşecek olan Galatasaray- Barcelona maçı EXXEN'den yayınlanacak.

GALATASARAY- BARCELONA İLK 11

Galatasaray : Pena, Boey, Nelsson, Marcao, Van Aanholt, Taylan, Berkan, Kerem, Babel, Feghouli, Mohamed.

Barcelona: Ter Stegen, Dest, Pique, Garcia, Alba, Busquets, Pedri, De Jong, Traore, Depay, Aubameyang.

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