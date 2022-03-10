GS - Barca ilk 11 belli oldu mu? Barcelona - Galatasaray ilk 11 açıklandı mı, kimler var? GS'de kaleci kim olacak? Muslera var mı?

Bugün oynanacak olan GS-Barca maçının ilk 11'i belli oldu mu merak ediliyor. Barcelona'da ilk 11'de hangi takımlar olacak? Barca'da kimler oynayacak? As kadro nasıl? Yedekleri nasıl?

BARCELONA - GALATASARAY İLK 11 BELLİ OLDU MU?

Barcelona ile Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçında yarın karşı karşıya gelecek. Nou Camp'ta saat 23.00'te başlayacak karşılaşma öncesi İspanyol devinin maç kadrosu açıklandı.

Katalanlarda sarı kart cezalısı Gavi kadroda yer almazken, Ansu Fati, Samuel Umtiti, Sergi Roberto ve Daniel Alves de temsilcimiz karşısında forma giyemeyecek. Elche maçının kadrosunda yer almayan Martin Braithwaite ise Galatasaray maçı kadrosunda kendine yer buldu.

Barcelona'nın kadrosu şöyle:

Ter Stegen,

Dest, Piqué,

Araujo, Sergio,

Riqui Puig,

Dembélé,

Memphis,

Adama,

Braithwaite,

Neto, Lenglet,

Pedri,

L. De Jong,

Jordi Alba,

Ferran,

F. De Jong,

Mingueza,

Eric,

Aubameyang,

Nico y Arnau Tenas

Galatasaray'ın kadrosu şöyle:

MUSLERA OYNAYACAK MI?

Domenec Torrent'in açıklamaları şöyle:

"Devamlı ilerleme yolundayız. Barcelona çok formda şu an. Kusursuz olmamız gerekiyor. 90 dakika içerisinde en iyisini vermeliyiz. Pozisyon vermemeliyiz. Kontrol sahibi Barcelona olacak. Top bizde olduğu zaman nasıl davranacağımızı biliyoruz. Çok iyi gelişti Barcelona. Topu kaybetse bile bir şekilde geri almayı biliyor. Hem savunmada hem hücümda ne yapacağımızı iyi biliyoruz. Barcelona devamlı bize saldıracak ama biz de tedbirimizi alacağız. Son antrenmanda kalede Inaki Pena'nın oynayacağını belirlemiştik."

BARCELONA - GALATASARAY İLK 11 BELLİ OLDU MU?

Muhtemel 11'ler şu şekilde:

Barcelona : Ter Stegen, Dest, Araujo, Pique, Alba, Pedri, Busquets, De Jong, Traore, Aubameyang, Torres.

Galatasaray : Pena, Boey, Marcao, Nelsson, van Aanholt, Berkan, Taylan, Feghouli, Cicaldau, Kerem, Mohamed.

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