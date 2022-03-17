GS-Barca hakemi kim? Daniele Orsato kimdir? Galatasaray - Barcelona maçı hakemi Daniele Orsato kimdir, kaç yaşında, nereli, hangi ülkenin hakemi?
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Vatandaşlar tarafından merak edilen isimler arasında Daniele Orsato geliyor. Daniele Orsato, 17 Mart Galatasaray - Barcelona maçının hakemidir. Peki, Daniele Orsato kimdir? Galatasaray - Barcelona maçı hakemi Galatasaray - Barcelona kimdir, kaç yaşında, nereli, hangi ülkenin hakemi? İşte bilgiler...
Daniele Orsato kimdir? Daniele Orsato kaç yaşında? Daniele Orsato nereli? GS-Barca hakemi kim? Daniele Orsato kimdir? Galatasaray - Barcelona maçı hakemi Daniele Orsato kimdir, kaç yaşında, nereli, hangi ülkenin hakemi?
DANİELE ORSATO KİMDİR?
Daniele Orsato (d. 23 Kasım 1975), İtalyan futbol hakemi. Haberler.com okumaya devam edin. Sizlere en doğru bilgileri tarafsız şekilde iletiyoruz.
- Daniele Orsato doğum tarihi : 23 Kasım 1975
- Daniele Orsato kaç yaşında : 46 yaşında
- Daniele Orsato nereli : İtalya
- Daniele Orsato mesleği ne : Hakem
Serie A'da görev yapan hakem, 2010 yılında FIFA kokartlı olmuştur. 23 Ağustos 2020'de Paris Saint-Germain ile Bayern München arasında oynanan 2020 UEFA Şampiyonlar Ligi Finali maçını yönetmiştir.
Daniele Orsato 17 Mart Perşembe 2022 Galatasaray - Barcelona maçını yönetmiştir.
Galatasaray-Barcelona eşleşmesinde üst tura hangi takım yükselir? #GSvBarça | #UEL | #Galatasaray | #Barcelona— Haberler (@Haberler) March 17, 2022