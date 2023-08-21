Gruptan çıkmayı garantiledik! Filenin Sultanları kayıpsız devam ediyor

Filenin Sultanları, EuroVolley 3. maçında Çekya ile karşılaştı. Rakibini 3-1 ile geçen takımımız, namağlup konumda grup liderliğini sürdürdü ve gruptan çıkmayı garantiledi.