Gruptan çıkmayı garantiledik! Filenin Sultanları kayıpsız devam ediyor
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Filenin Sultanları, EuroVolley 3. maçında Çekya ile karşılaştı. Rakibini 3-1 ile geçen takımımız, namağlup konumda grup liderliğini sürdürdü ve gruptan çıkmayı garantiledi.
2023 Milletler Ligi'nde tarihinde ilk kez altın madalya kazanan Filenin Sultanları, Avrupa Şampiyonası C Grubu 3. maçında Çekya 3-1 mağlup etti.
SETLER
Filenin Sultanları, Çekya'yı 25-23, 25-20, 20-25 ve 25-17 skorla 3-1 mağlup etmeyi başardı.
GELECEK MAÇ
Kadın Voleybol Milli Takımımız gruptaki 4. maçında çarşamba günü Yunanistan ile karşılaşacak.