Grupta son sıradalar! Kara Kartal'ın yüzü Avrupa'da bir türlü gülmüyor

Süper Lig devi Beşiktaş, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde bu sezon galibiyetle tanışamadı. Club Brugge ve Lugano ile oynanan maçlarda istediği sonuçları alamayan Beşiktaş, Bodo/Glimt maçında da mağlup oldu. Bu sonuçların ardından Beşiktaş 1 puanla grupta son sırada yer aldı.

Süper Lig devi Beşiktaş, UEFA Avrupa Konferans Ligi gruplarında bu sezon galibiyetle tanışamadı.

YÜZLERİ GÜLMÜYOR

İlk maçında Club Brugge ile deplasmanda 1-1 berabere kalan siyah-beyazlılar, Lugano ile oynanan ve 2-0 öne geçtiği maçı son anlarda 3-2 kaybetti.

1 PUAN ALDILAR

Beşiktaş, Bodo/Glimt maçında da mağlup olarak grup aşamalarının ilk yarısını 1 beraberlik ve 2 yenilgiyle noktaladı. Siyah-beyazlılar bu sonuçların ardından 1 puanla grupta son sırada yer aldı.