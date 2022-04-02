Grup Laçin üyeleri kimlerdir? Grup Laçin kimdir? 2 Nisan Şarkılar Bizi Söyler konuğu Grup Laçin üyeleri kimdir, kaç yaşında, nereli, mesleği ne?

2 Nisan Cumartesi 2022 Şarkılar Bizi Söyler konuğu Grup Laçin kimdir? Grup Laçin kaç yaşında, aslen nereli, mesleği ne, şarkıları nelerdir? Grup Laçin üyeleri evli mi? Grup Laçin tüm şarkılarının isimleri nelerdir? Grup Laçin üyeleri kaç yaşında? Grup Laçin üyeleri aslen nereli? Grup Laçin'in tüm albümleri nelerdir? Grup Laçin'in albümleri nelerdir? Parçaları neler?

GRUP LAÇİN ÜYELERİ KİMLERDİR?

Grup Laçin, 1991 yılında kurulmuş bir Türk müzik grubudur.

1991 yılında Ege Üniversitesi Türk Müziği Konservatuvarı'nda okuyan dört öğrenci tarafından kuruldu. Kendilerine özgü tınılarıyla türküleri deneysel bir arayış içerisinde yorumlayan grup 90 lı yılların ortalarında dikkat çekmeye başladı.

1998 yılında Altın Kelebek "Türkiye'nin En İyi Grubu" ödülünü alan Grup Laçin, pek çok uluslararası kültürel faaliyetlerdede bulundu.

1994 yılında Türküden Sevgiye,1996 yılında Doğaçlama Yürek, 1998 yılında Bekar Gezelim, 2000 yılında Sevdalım, 2002 yılında Ayşelerin Ayşesi, 2004 yılında Laçin ve 2007 yılında Şinanari albümüyle sevenlerine 13 yılda 7 albüm sundular.

Kendine has yorumları ve eğlenceli performansları ile yurt içi ve yurt dışında pek çok kültürel etkinliklerde bulunan Laçin 5 elemandan oluşmaktadır.*

Grup Laçin 2 Nisan Cumartesi 2022 tarihinde Kanal D'de yayınlanan Şarkılar Bizi Söyler programına konuk olmuştur.

Solist : Hakan Alkar

Hakan Alkar Bağlama vokal : Ali Abacı

Ali Abacı Akordeon Vokal : Şerif Baldemir

Şerif Baldemir Ritm Sazlar Vokal : Teoman Dalcı

Teoman Dalcı Keyboard Vokal : Kıvanç Hakkı Haseki

Kıvanç Hakkı Haseki Davul : Timur Ümüt

Timur Ümüt Bas gitar : Alaskar Abbasov

Alaskar Abbasov Klarnet : Serkan Çağrı

Serkan Çağrı Ritm saz : Levent Yazıcı (Karadeniz Konserleri)

Albümler

Türküden Sevgiye (1994)

Doğaçlama Yürek (1996)

Bekar Gezelim (1998)

Sevdalım (2000)

Ayşelerin Ayşesi (2002)

Laçin (2004)

Şinanari (2007)

Samsak Döveci (2013)

Ödülleri

Türkiye'nin en iyi Grubu Ödülü (1998, Altın Kelebek)

Yılın En İyi Çıkış Yapan Grup Ödülü (1998, Magazin Gazetecileri Derneği)

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