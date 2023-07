Grup Avenir, Yakut Plus Projesinin Anahtar Teslimini Gerçekleştirdi

Grup Avenir Satış ve Pazarlama Müdürü Serap Karabulut, Yakut bölgesinde bulunan Yakut Plus projesinin daire sahiplerine anahtar tesliminin yapıldığını duyurdu. Teslimatların ardından teknik hizmetin kesintisiz olarak devam edeceğini belirten Karabulut, 2023 yılına kadar anahtar teslimlerinin devam edeceğini söyledi.

Grup Avenir Satış ve Pazarlama Müdürü Serap Karabulut, Yakut bölgesinde bulunan Yakut Plus projesinin daire sahiplerine anahtar tesliminin yapıldığını söyleyerek, "Teslimatların ardından da teknik hizmetimizle her zaman müşterilerimizin yanındayız" dedi.

2023 yılının teslimat yılı olduğunu ve yıl sonuna kadar da anahtar teslimlerinin devam edeceğini söyleyen Grup Avenir Satış ve Pazarlama Müdürü Serap Karabulut, "Biz Grup Avenir olarak temelinde güven yatan yatırım değeri yüksek projeler inşa ettik ve etmeye de devam ediyoruz. Bir önceki seferde Yakut 41 projemizin teslimini gerçekleştirmiştik. Kurban Bayramı'ndan hemen sonra da Yakut Plus projemizin anahtar teslimatını gerçekleştireceğimizi duyurmuştuk. Şimdi de Yakut Plus A ve B bloğumuzun anahtar teslimatını daire sahiplerine gerçekleştirmiş bulunuyoruz. Daha önce de belirttiğimiz gibi 2023 yılı Grup Avenir için bir yandan inşai faaliyetler devam ederken diğer yandan da teslimat senesi olacak demiştik. Yakut Plus projemizin hemen arkasından bir diğer teslimatımız da çok yakın bir zaman içerisinde İldem-Gesi bölgesinde yer alan Gesi Bağları 120 projemizin de teslimatını gerçekleştirmeyi planlıyoruz. Bir diğer teslimatımız da bu yılın sonuna doğru yine Yakut bölgesine yaptığımız 2 bloktan oluşan Yakut 60 projesinin de anahtar teslimatlarını gerçekleştirmiş olacağız" dedi.

Karabulut, teslimatların yanı sıra inşaat faaliyetlerinin de devam ettiğini söyleyerek, "Bu teslimatlardan sonra ne yapacağımıza gelirsek, bir yandan da söylediğim gibi inşai faaliyetlerimiz devam ediyor. Talas Mevlana bölgesinde Hulusi Akar Bulvarı üzerinde bulunan Neva 125 projemizin şu an hızlı bir şekilde inşai faaliyetleri devam ediyor. Yine Talas Mevlana Mahallesi'nde bulunan Papatya Caddesi üzerindeki 4 blokluk Marvel 300 projemizde de inşaatlarımız hızlı bir şekilde devam etmekte. Yine Talas Yenidoğan Mahallesi'nde Via 138 projemizde A blok B giriş projemizin kaba inşaatı komple tamamlanmış durumda. Orada da satışlarımız devam etmekte. Diğer bir projemiz de Gültepe 60 projesi, burada da küçük bir duyuru yapmış olalım orada da çok yakın bir süre içerisinde örnek dairelerimiz tamamlanmış olacak. Bir de İmza 165 projemiz var. Bu projede de şu an ön satışlarımız gayet hızlı bir şekilde devam ediyor. Orada da müşterilerimiz villalarımızdan faydalanmak, ödeme planları ile ilgili bilgi almak isterlerse bizlere telefon ve ofislerimizden ulaşabilirler" ifadelerini kullandı.

Teslimlerin ardından müşterilerine teknik hizmetin kesintisiz sürdüğünü söyleyen Serap Karabulut, "Burada teslimatımızı gerçekleştirdik. Tabi teslim ettikten sonra teknik hizmetlerimiz devam edecek. Burada müşterilerimiz bize bir telefon kadar yakınlar. İstedikleri her an 7/24 bize bilgi bırakıp onlara en hızlı şekilde de teknik hizmet sağlamaya devam edeceğiz. Ben bir teslimatımızı daha gerçekleştirmenin mutluluğunu ve gururunu yaşıyorum. Yeni projelerimizi farklı vade seçenekleri, ödeme imkanları ve takas seçenekleriyle yatırım yapmak isteyen müşterilerimiz için de bir telefon kadar uzaktayız. Şimdiden Yakut Plus daire sahiplerine hayırlı olsun dileklerimi iletmek istiyorum. Güle güle otursunlar" dedi. - KAYSERİ