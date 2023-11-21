GRS Automobility, Hozon Neta ve Carver'ı Türkiye'ye getiriyor

Yeni nesil mobilite şirketi GRS Automobility, Hozon Neta ve Carver markalarını Türkiye'ye getiriyor. Neta ve Carver'a ilişkin görüş ve hedeflerini paylaşan GRS Automobility Genel Müdürü Vedat Uygun, 2030 yılında Türkiye'deki mobilite şirketleri arasında ilk 3'te yer almak istediklerini söyledi. Hozon Neta, Türkiye'de satışa sunulacak ilk modeli Neta U ile aralık ayında yollara çıkacak. Carver ise Türkiye'de pratik ve ekonomik seyahat çözümleri sunacak.

Yeni nesil mobilite şirketi GRS Automobility, elektrikli otomobil markası Hozon Neta ve Hollandalı mikromobilite uzmanı Carver markalarını Türkiye yollarıyla buluşturuyor. Aralık ayında satışa çıkacak Neta ve Carver'a ilişkin görüş ve hedeflerini paylaşan GRS Automobility Genel Müdürü Vedat Uygun, 2030 yılında Türkiye'deki mobilite şirketleri arasında ilk 3'te yer almak istediklerini söyledi.

Hozon Neta U Türkiye yollarıyla buluşuyor

futureflow.life'da yer alan habere göre, 2022 yılında 150 bin adet elektrikli araç satışına ulaşarak dünya çapındaki elektrikli araç üreticileri arasında kendine ilk 10'da yer bulan Hozon Neta, 2024 yılında gireceği Avrupa pazarından önce Türkiye'de satışa sunuluyor. Neta, ilk etapta kompakt SUV modeli olan ve tamamen yeni bir elektrikli araç platformu üzerinde inşa edilen Neta U modeliyle Türkiye'de aralık ayında yollara çıkacak.

Kompakt SUV modeli Neta U, dünyanın en iyi batarya üreticilerinden CATL batarya ile şehir içi 420 kilometre sürüş menzili (WLTP) sunarken, 30 dakikada yüzde 30'dan yüzde 80'e hızlı şarj özelliğiyle öne çıkıyor. V2L fonksiyonu sayesinde tıpkı bir jeneratör gibi enerji kaynağı haline dönüşerek kamp ve doğal afet gibi durumlarda farklı elektronik cihazları şarj edebilen SUV'da, tek pedal sürüş modu, yüksek konfor ve teknoloji donanımları, her biri 8 inç olan iki ayrı dokunmatik ekran, iç mekan öne çıkıyor.

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Pasif ve aktif güvenlik ekipmanıyla donatılan Neta U'nun C-NCAP testlerinden 5 yıldız aldığı söyleniyor. Neta U'nun ardından Neta GT modeli gelecek. Bu model, 0'dan 100 km/s hıza 3,7 saniyede çıkabilen bir elektrikli coupe olarak 2024 yılının ilk çeyreğinde ülkemizde satışa sunulacak. Yine aynı dönemde satışa çıkması beklenen Neta AYA ise küçük ailelerin gündelik hayatını kolaylaştıracak B segmenti bir SUV olarak konumlandırılıyor.

L4+ otonom sürüş desteği, dikkat çeken tasarım öğeleri, 21 hoparlörlü ses sistemi gibi birçok özellikle donatılan hiper sedan modeli Neta S ise 2025 yılında ürün gamına dahil olacak. Bu modelin 0'dan 100 km/s hızlanma verisi ise sadece 3,9 saniye olarak belirtiliyor.

Carver Türkiye için hazır

Kayak sporundaki "carving" kelimesinden ilham alarak Hollanda'da 1994 yılında serüvenine başlayan Carver markası da GRS Automobility'nin önümüzdeki ay itibarıyla Türkiye'de satışa sunmaya başlayacağı bir diğer marka. Şehir içi yolculukları pratik hale getiren Carver, kompakt boyutları ve 1+1 oturma düzeni ile ekonomik seyahat çözümleri sunuyor.

Carver'ı rakiplerinden ayıran en büyük unsur, Dynamic Vehicle Control sistemi sayesinde Tıpkı motosikletlerde olduğu gibi virajlarda belli bir açıda yana yatabilmesi. Araç, böylelikle daha güvenli ve stabil bir sürüş deneyimi sağlıyor.