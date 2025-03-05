Grönland Başbakanı Egede kimdir, aslen nereli? Grönland Başbakanı kimdir?

ABD Başkanı Trump " Grönland'ı öyle ya da böyle alacağız. Sizi güvende tutacağız, sizi zenginleştireceğiz" ifadelerini kullanmıştı. Trump'ın sözlerine yanıt veren Grönland Başbakanı Mute Bourup Egede "Biz Amerikalı ya da Danimarkalı olmak istemiyoruz, biz Grönlandlıyız. Biz satılık değiliz ve öylece alınamayız. Geleceğimize biz karar veririz" ifadelerini kullandı. Grönland Başbakanı Egede kimdir? Grönland Başbakanı kimdir?

GRÖNLAND BAŞBAKANI EGEDE KİMDİR?

Doğum: 11 Mart 1987, Nuuk, Grönland

Múte Inequnaaluk Bourup Egede (d. 11 Mart 1987), Grönlandlı siyasetçi. Egede, Amerika kıtasında Arktika'nın bir parçası konumunda olan ve coğrafî açıdan Kuzey Amerika'ya dâhil edilen ve Avrupa ülkesi Danimarka'ya bağlı bir bölge olarak kendi kendine yönetim hakkına sahip olan Grönland'da Nisan 2021'den bu yana başbakanlık makamında bulunmaktadır. O zamandan beri Grönland parlamentosu Inatsisartut'un bir üyesi olarak ve ayrıca 2018'den beri Inuit Ataqatigiit partisinin başkanı olarak görev yapıyor.

Egede Nuuk'ta doğdu ama Grönland'ın güneyinde Narsaq'ta büyüdü. 2007'de Grönland Üniversitesi'nde Kültürel ve Sosyal Tarih okumaya başlamadan önce Qaqortoq'ta liseye gitti. 2011 ve 2012 yılları arasında Grönlandik Akademik Öğrenci Topluluğu KISAQ'da başkan yardımcılığı yaptı. 2013 yılında babası tarafından yönetilen bir aile şirketinin yem şirketini devralmak için okulu bıraktığı için eğitimini tamamlayamadı.

2007'de Egede, Grönland gençlik parlamentosu Inuusuttut Inatsisartui'nin bir üyesiydi ve 2013-2015 yılları arasında Inuit Ataqatigiit'in gençlik kanadı Inuusuttut Ataqatigiit'in başkanıydı.

2015 Danimarka genel seçimlerinde Egede, Inuit Ataqatigiit için Folketing'e aday oldu.Parlamentoda bir sandalye için yeterli olmayan 2.131 oy aldı.

Egede 2016 ve 2018 yılları arasında Hammadde ve İşgücü Piyasası Bakanı olarak görev yaptı ve eşzamanlı olarak - 2017'de üç ay boyunca - Komünler, Hamletler, Dış Bölgeler, Altyapı ve Konut Bakanı olarak görev yaptı.

1 Aralık 2018'de Sara Olsvig'in yerine İnuit Ataqatigiit'in başkanı seçildi. Partiyi 2021 Grönland genel seçimlerine götürdü ve oyların% 36.6'sı ile parlamentodaki en büyük parti oldu. 3,380 kişisel oyla Egede, Siumut partisinin eski Başbakanı Kim Kielsen'den 1.500'ün üzerinde oy alarak, seçimlerde en çok kişisel oyu alan aday oldu. 16 Nisan'da IA'nın Naleraq ile 10 üyeli Naalakkersuisut ile bir koalisyon kurduğu açıklandı; İki sandalyesi bulunan Atassut, bağımsızlık yanlısı bir koalisyona girmeyeceği halde koalisyona destek vereceğini duyurdu.Egede, Grönland'ın gelmiş geçmiş en genç Başbakanı olacaktır. 23 Nisan'da Inatsisartut tarafından Başbakan olarak onaylandı.

Politika ve ideolojisi

Egede, sosyalist olarak nitelendirilen Inuit Ataqatigiit'in başkanıdır. Parti gibi Egede de Grönland'ın bağımsızlığının savunucusudur.