Hollanda Ligi'nde oynanan Groningen - Nijmegen maçını bekleyen taraftarlar maçın iptal edilmesinin ardından Groningen - Nijmegen maçının neden iptal edildiği merak etti ve arama motorlarında Groningen - Nijmegen maçı neden iptal edildi? Groningen - Nijmegen maçı iptal mi oldu, ne zaman oynanacak? sorularına yanıt aradı.

Groningen - Nijmegen maçı neden iptal edildi? sorusu futbolseverlerin gündeminde yer aldı. Hollanda Ligi maçlarından biri olan Groningen - Nijmegen maçını heyecanla bekleyen taraftarların gündeminde maçın iptali yer aldı. Arama motorlarında ise Groningen - Nijmegen maçının iptali araştırıldı. Peki, Groningen - Nijmegen maçı neden iptal edildi? Groningen - Nijmegen maçı iptal mi oldu, ne zaman oynanacak?

GRONİNGEN - NİJEMEGEN MAÇI NEDEN İPTAL EDİLDİ?



Hollanda Ligi karşılaşmalarından biri olan Groningen - Nijmegen maçı, maç esnasında yan hakemin üzerine bardak ile alkol atılması üzerine iptal edildi. Hakeme fırlatılan alkol dolu bardağın ardından hakem Groningen - Nijmegen maçını iptal etti.

GRONİNGEN - NİJEMEGEN MAÇI NE ZAMAN OYNANACAK?

Yan hakeme alkol dolu bardak fırlatılmasının ardından iptal edilen Groningen - Nijmegen maçının ne zaman oynanacağı henüz belirlenmedi.