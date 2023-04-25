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Groningen - Nijmegen maçı neden iptal edildi? Groningen - Nijmegen maçı iptal mi oldu, ne zaman oynanacak?

Groningen - Nijmegen maçı neden iptal edildi? Groningen - Nijmegen maçı iptal mi oldu, ne zaman oynanacak?

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Hollanda Ligi'nde oynanan Groningen - Nijmegen maçını bekleyen taraftarlar maçın iptal edilmesinin ardından Groningen - Nijmegen maçının neden iptal edildiği merak etti ve arama motorlarında Groningen - Nijmegen maçı neden iptal edildi? Groningen - Nijmegen maçı iptal mi oldu, ne zaman oynanacak? sorularına yanıt aradı.

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Groningen - Nijmegen maçı neden iptal edildi? sorusu futbolseverlerin gündeminde yer aldı. Hollanda Ligi maçlarından biri olan Groningen - Nijmegen maçını heyecanla bekleyen taraftarların gündeminde maçın iptali yer aldı. Arama motorlarında ise Groningen - Nijmegen maçının iptali araştırıldı. Peki, Groningen - Nijmegen maçı neden iptal edildi? Groningen - Nijmegen maçı iptal mi oldu, ne zaman oynanacak?

GRONİNGEN - NİJEMEGEN MAÇI NEDEN İPTAL EDİLDİ?

Hollanda Ligi karşılaşmalarından biri olan Groningen - Nijmegen maçı, maç esnasında yan hakemin üzerine bardak ile alkol atılması üzerine iptal edildi. Hakeme fırlatılan alkol dolu bardağın ardından hakem Groningen - Nijmegen maçını iptal etti.

GRONİNGEN - NİJEMEGEN MAÇI NE ZAMAN OYNANACAK?

Yan hakeme alkol dolu bardak fırlatılmasının ardından iptal edilen Groningen - Nijmegen maçının ne zaman oynanacağı henüz belirlenmedi.

Haberler.com / Sumru Tarhan - Gündem

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