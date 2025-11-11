Haberler

Grok çöktü mü, 11 Kasım Salı Grok problem mi var?

Grok çöktü mü, 11 Kasım Salı Grok problem mi var?
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Yapay zekâ teknolojileri artık günlük hayatın ayrılmaz bir parçası haline gelirken, bu sistemlerin kesintisiz çalışması ve her an erişilebilir olması büyük önem taşıyor. X (eski adıyla Twitter) kullanıcılarıyla etkileşim kuran, esprili üslubuyla ve kimi zaman politik doğruculuğu bir kenara bırakan Grok adlı yapay zekâ botu ise 11 Kasım 2025 tarihinde bazı bölgelerde erişim sıkıntıları yaşadı. Bu durum, "Grok çöktü mü?" sorusunu sosyal medyada gündeme taşıdı.

Elon Musk'ın yapay zekâ girişimi xAI tarafından geliştirilen ve doğrudan X platformuna entegre edilen Grok, 11 Kasım 2025 Salı günü dünya genelinde birçok kullanıcı tarafından erişim problemleriyle rapor edildi. Kullanıcılar botun yanıt vermediğini veya bağlantı hatası verdiğini belirtirken, yaşanan kesintinin geçici bir teknik arızadan mı yoksa geniş çaplı bir altyapı sorununun mu sonucu olduğu merak konusu oldu.

GROK ÇÖKTÜ MÜ? ERİŞİM SORUNU MU YAŞANIYOR?

11 Kasım 2025 Salı günü itibarıyla Grok yapay zekâ hizmetinde kullanıcılar tarafından çeşitli erişim problemleri bildirildi. Bazı bölgelerde tamamen bağlantı kurulamazken, bazı kullanıcılar ise sistemin son derece yavaş yanıt verdiğini aktardı.

KULLANICILARDAN YOĞUN ŞİKAYETLER

Bağımsız kesinti izleme platformlarında ve sosyal medya üzerinde paylaşılan raporlar, Grok'un belirli aralıklarla devre dışı kaldığını ortaya koydu. Özellikle X (eski adıyla Twitter) üzerinden yapılan paylaşımlarda, birçok kullanıcı botun cevap vermediğini veya oturum açma denemelerinde hata aldığını dile getirdi.

RESMİ AÇIKLAMA GELMEDİ

Elon Musk'ın yapay zekâ girişimi xAI tarafından geliştirilen Grok cephesinden henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Kullanıcılar, sorunun geçici bir sunucu kesintisinden mi yoksa sistemsel bir güncellemeden mi kaynaklandığını merak ediyor. Yetkililerden açıklama beklenirken, erişim sorunları bazı bölgelerde devam ediyor.

Grok çöktü mü, 11 Kasım Salı Grok problem mi var?

Osman DEMİR
Osman DEMİR
Haberler.com - Gündem
Türkiye'ye ait kargo uçağı Gürcistan'da düştü! İçinde 20 personel vardı

Türkiye'ye ait uçak Gürcistan'da düştü! İşte içindeki personel sayısı
Düşen kargo uçağıyla ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan acı haberi verdi: Rabbim şehitlerimize rahmet eylesin

Düşen uçakla ilgili acı haberi Cumhurbaşkanı Erdoğan verdi
Eski Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer hakkında tahliye kararı verildi

Tutuklu eski belediye başkanı için tahliye kararı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İBB iddianamesinde Ekrem İmamoğlu için istenen ceza

İşte merakla beklenen iddianamede İmamoğlu için istenen ceza
Kız arkadaşı tarafından aldatılan gencin kaydı olay oldu: Senin mayan bozuk

Kız arkadaşı tarafından aldatılan gencin kaydı olay oldu
Sorunlarını Cumhurbaşkanı Erdoğan'a aktaran öğretmenlerden biri, yeni video paylaştı

O öğretmenlerden biri, yeni video paylaştı! İşte düştüğü not
Çalışmayan motorunu ateşe verdi, karşısına geçip keyifle izledi

Çalıştıramayınca ateşe verdi, karşısına geçip keyifle izledi
İBB iddianamesinde Ekrem İmamoğlu için istenen ceza

İşte merakla beklenen iddianamede İmamoğlu için istenen ceza
Fenerbahçe'de 3 istifa birden

Fenerbahçe'de 3 istifa birden
Filistinli esirlere yönelik idam yasa tasarısı onaylanınca tatlı dağıttı

Skandal kutlama! Baklava dağıttı
10 Kasım'da tarihi rekor! Anıtkabir'i 1 milyon 219 bin kişi ziyaret etti

Tarihte örneği yok! Milli Savunma Bakanlığı "bu bir ilk" deyip duyurdu
Boşanma aşamasındaki eşini sokak ortasında öldüren adam hakimi suçladı

Diş hekimi eşini sokak ortasında öldürdü, duruşmada hakimi suçladı
Bahçeli'nin Müsavat Dervişoğlu için sarf ettiği sözler ayakta alkışlandı

"Devşirme aslan yavrusu" dedi, parti grubu komple ayağa kalktı
Muazzez Ersoy'dan 'Nijeryalı sevgili' iddialarına sert yanıt

Bu görüntü sonrası Muazzez Ersoy'dan zehir zemberek açıklama
Azerbaycan'dan Türkiye'ye gelmek üzere havalanan kargo uçağımız Gürcistan'da düştü

Azerbaycan'dan havalanan Türk uçağı Gürcistan'da düştü
Lionel Messi'den Barcelonalıları duygulandıran paylaşım

Lionel Messi bu kez ağlattı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.