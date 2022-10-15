çişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, maden kazasının yaşandığı bölgede incelemelerde bulunarak açıklama yaptı. Bakan Dönmez patlamanın nedeni ile ilgili, "İlk değerlendirmeye göre grizu patlaması oldu." ifadelerini kullandı. Peki, Grizu patlaması nedir? Grizu patlaması neden olur? Bartın maden ocağı neden patladı? İşte detaylar...

Bartın'ın Amasra ilçesinde yaşanan maden ocağı patlaması sonrası İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, bölgeye gitti. Olayla ilgili incelemelerde bulunan iki bakan daha sonra kameralar karşısına geçerek son durumu paylaştı. Bakan Dönmez patlamanın nedeni ile ilgili, "İlk değerlendirmeye göre grizu patlaması oldu." ifadelerini kullandı. Peki, Grizu patlaması nedir? Grizu patlaması neden olur? Bartın maden ocağı neden patladı? Detaylar haberimizde...

GRİZU PATLAMASI NEDİR?

Grizu, maden ocaklarının galerilerinde bulunabilen ve belirli konsantrasyonlara eriştiğinde patlayıcı hale gelebilen, zehirli bir gazdır. Grizu patlaması, belli oranlardaki metan gazıyla havanın karışarak oluşturduğu patlamadır. Patlamanın gerçekleşebilmesi için asgari %12 oranında oksijen gerekmektedir. Havada %5-6 oranında bulunan metan gazı ancak bir sıcaklık etkisiyle yanarken, metan oranının %5-16 olması durumunda patlayıcı özellik kazanır.

BARTIN MADEN OCAĞI NEDEN PATLADI?

Bakan Soylu'dan sonra açıklamalarda bulunan Bakan Dönmez ise, "Havalandırma tertibatı sağlıklı olarak çalışıyor, kısmı göçükler var. İlk değerlendirmeye göre grizu patlaması oldu. Bütün arama kurtarma ekipleri görev başında, herhangi bir eksiklik yok. İçeride bir devam eden yangın yok. Ama olumsuz bir şey gelişir, anında müdahale etmek icap eder, o maksatla bulunduruluyor. Şu anda net bir netice yok. Biraz önce ifade ettim, ilk değerlendirmeler grizu patlaması şeklinde" dedi.