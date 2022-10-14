Bartın'ın Amasra ilçesinde maden ocağında grizu patlaması meydana geldi. Yer altında işçilerin bulunduğu öğrenilirken, bölgeye çok sayıda ambulans sevk edildi. Patlama sonrasında grizu patlamasının ne olduğu araştırılmaya başlandı. Peki, Grizu ne demek? Grizu patlaması nedir? Bartın Grizu patlaması! İşte detaylar...

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Türkiye Taşkömürü Kurumu Amasra Müessese Müdürlüğü'ne bağlı maden ocağında grizu patladığı ihbarı üzerine bölgeye ekipler sevk edildi. Bartın'ın Amasra ilçesinde maden ocağında grizu patlaması meydana geldi. Yer altında işçilerin bulunduğu öğrenilirken, bölgeye çok sayıda ambulans sevk edildi. Patlama sonrasında grizu patlamasının ne olduğu araştırılmaya başlandı. Kullanıcılar, grizu patlaması hakkında bilgiler araştırıyor. Peki, Grizu ne demek? Grizu patlaması nedir? Bartın Grizu patlaması! Detaylar haberimizde...

GRİZU NE DEMEK?

Grizu, maden ocaklarının galerilerinde bulunabilen ve belirli konsantrasyonlara eriştiğinde patlayıcı hale gelebilen, zehirli bir gazdır.

GRİZU PATLAMASI NEDİR?

Grizu patlaması, belli oranlardaki metan gazıyla havanın karışarak oluşturduğu patlamadır. Patlamanın gerçekleşebilmesi için asgari %12 oranında oksijen gerekmektedir. Havada %5-6 oranında bulunan metan gazı ancak bir sıcaklık etkisiyle yanarken, metan oranının %5-16 olması durumunda patlayıcı özellik kazanır.