İlaçlara yapılan zamların ardından vatandaşlar tarafından Gripin kaç TL oldu? Araması gerçekleştirilmeye başladı. Konuya ilişkin en çok araştırılan sorular arasında ise Gripin zamlandı mı? Gripin güncel fiyatı ne kadar oldu? Soruları da yer alıyor. Peki, Gripin kaç TL oldu? Gripin zamlandı mı? Gripin güncel fiyatı ne kadar oldu?

Gripin güncel fiyatı, ilaçlara yapılan zamlardan sonra merak edilen sorular arasında yer aldı. Vatandaşlar bu nedenle Gripin kaç TL oldu? Gripin zamlandı mı? Sorularına yanıt arıyor. Bu haberimizde merak edenler için Gripin kaç TL oldu? Sorusunu yanıtladık. Peki, Gripin kaç TL oldu? Gripin zamlandı mı? Gripin güncel fiyatı ne kadar oldu?

GRİPİN KAÇ TL OLDU?

Şubat ayında yapılması gereken fiyat güncellemesi erkene çekilmesiyle ilaç fiyatlarında yüzde 36.77 artış olurken, 15 Aralık tarihi itibariyle Gripin güncel fiyatı 14.07 TL olarak güncellendi. Buna göre 1. 64 TL'ye satılan Gripin'in fiyatı 14.07 TL oldu.

YÜZDE 36 ARTIRILDI

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararına göre, beşeri tıbbi ürünlerin fiyatlandırılmasında kullanılacak Türk lirası cinsinden 1 euro değeri Aralık ayında yüzde 36,77 artırıldı.

BAREM DEĞERİ NE KADAR OLDU?

Artışla fiyat korumalı ürünlerde barem değeri 37,10 lira oldu. Diğer ürünlerde ise barem değeri 19,39 lira oldu. Temmuz ayındaki düzenlemeyle bu değerler fiyat korumalı ürünler için 27,13 lira olmuştu. Diğer ürünlerde ise 14,18 liraydı.