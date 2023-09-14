Grip aşısı uygulaması ne zaman? Kronik hastalar için aşı uygulaması başladı mı?

Grip aşısı uygulamasının başlangıç tarihi merak konusu oldu. Grip aşısının ne zaman yapılacağı konusunda detaylar araştırılıyor. Peki, Grip aşı uygulaması ne zaman? Kronik hastalar için aşı uygulaması başladı mı? İşte detaylar...

Grip aşı uygulaması ne zaman başlayacak sorusu araştırılan konular arasında yer alıyor. Her yıl grip mevsimi öncesi başlatılan aşı uygulaması, vatandaşların sağlığını koruma altına almayı hedefliyor. Kronik hastalar için aşı uygulaması başladı mı merak konusu oldu. Peki, Grip aşı uygulaması ne zaman? Kronik hastalar için aşı uygulaması başladı mı? Detaylar haberimizde...

GRİP AŞISI UYGULAMASI NE ZAMAN?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yarından itibaren 65 yaş ve üstü tüm vatandaşlarla 65 yaş altında olup kronik hastalığı bulunanlar için grip aşısı uygulamasının normal takvimiyle başladığını bildirdi.

"GRİP AŞISI UYGULAMASI NORMAL TAKVİMİYLE BAŞLIYOR"

Koca sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "15 Eylül'den itibaren 65 yaş ve üstü tüm vatandaşlarımızla 65 yaş altında olup kronik hastalığı bulunan hastalarımız için grip aşısı uygulaması normal takvimiyle başlıyor. Grip aşısı, grip hastalığına yakalanma riskini azaltır, hastalığın şiddetini hafifletir." ifadelerini kullandı.

"GRİP AŞILARIMIZI MUTLAKA YAPTIRALIM"

Bakan Koca paylaşımında ayrıca, "Grip, özellikle 65 yaş üstüyle kronik hastalığı bulunan kişilerde zatürre, bronşit, sinüzit ve kulak enfeksiyonu gibi komplikasyonlara yol açmaktadır. Grip aşılarımızı mutlaka yaptıralım. Doktorunuza başvurarak reçetenizi yazdırabilirsiniz." dedi.