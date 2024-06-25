Griezmann neden yok, sakat mı? EURO 2024?
EURO 2024'te D grubu son maçında Fransa ile Polonya karşılaşıyor. Peki, Griezmann neden yok, sakat mı?
EURO 2024'te D grubunda Fransa liderlik için sahaya çıktı. Polonya ise turnuvaya veda etmesinin ardından prestij maçına çıktı. Griezmann neden yok, sakat mı? EURO 2024?
GRİZMAN NEDEN YOK, SAKAT MI?
İLK 11'LER
Fransa: Maignan, Koundé, Upamecano, Saliba, Hernandez, Tchouaméni, Kanté, Rabiot, Dembélé, Mbappé, Barcola
Polonya: Skorupski, Bednarek, Dawidowicz, Kiwior, Frankowski, Syzmanski, Zielinski, Moder, Zalewski, Urbanski, Lewandowski
Griezmann yedeklerde yer alıyor. Maçın ilerleyen sürelerinde oyuna girme ihtimali bulunuyor.