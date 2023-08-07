Yıldız futbolcu Griezmann'ın transfer gündeminde yer alamsı sonrası sosyal medyada yapılan yorumlar emrak konusu oldu. Griezmann'ın babası Alain Griezmann hakkında yapıaln yorumlar dikkatleri çekti. Peki, Griezmann'ın babası (Alain Griezmann) Galatasaray lisesi mezunu mu?

Griezmann'ın babası Alain Griezmann hakkında sosyal medyada yapılan yorumlar sonrası Griezmann'ın babası Galatasaray lisesi mezunu mu, merak edildi. Peki, Griezmann'ın babası (Alain Griezmann) Galatasaray lisesi mezunu mu?

GRİEZMANN KİMDİR?









Doğum tarihi: 21 Mart 1991 (32 yıl yaşında), Mâcon

Şu andaki takımları: Fransa Millî Futbol Takımı (#7 / Forvet), Atlético Madrid (#7 / Forvet)

Çocukları: Amaro Griezmann

Boy: 1,76 m

Antoine Griezmann (d. 21 Mart 1991), La Liga takımlarından Atlético Madrid'de forma giymektedir. Fransız millî futbolcudur. Sol kanat bölgesinde oynamaktadır. Fakat forvet olarak da görev yapabilir. Griezmann Fransa'nın U-19, U-20 ve U-21 takımlarında forma giydi. 2010 yılında, 2010 UEFA Avrupa 19 Yaş Altı Şampiyonası'nı kazanan takımda da forma giydi.

Griezmann'ın babası Alain Griezmann yapılan yorumlar hakkında henüz bir resmi açıklama gelmedi.