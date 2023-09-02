Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İkinci Beyaz Reform kapsamında sağlıkta şiddetin sebeplerini ortadan kaldırmayı amaçladıklarını belirterek, "Hastanelerde Beyaz Kod öncesi devreye girecek, 'Gri Kod' denilebilecek erken uyarı sistemini getireceğiz." açıklamasında bulundu. Peki, Gri Kod nedir? Sağlık çalışanları için Gri Kod uygulaması nedir, nasıl çalışır? İşte, Bakan Koca'nın Gri Kod ile ilgili açıklamaları!

Gri Kod uygulaması nedir? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İkinci Beyaz Reform kapsamında sağlıkta şiddetin sebeplerini ortadan kaldırmayı amaçladıklarını belirterek, "Hastanelerde Beyaz Kod öncesi devreye girecek, 'Gri Kod' denilebilecek erken uyarı sistemini getireceğiz." açıklamasında bulundu. Peki, Gri Kod nedir? Sağlık çalışanları için Gri Kod uygulaması nedir, nasıl çalışır? İşte, Bakan Koca'nın Gri Kod ile ilgili açıklamaları haberimizde...

GRİ KOD NEDİR?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İkinci Beyaz Reform kapsamında şiddet gören sağlık çalışanlarının verdiği "beyaz kod"dan önce bir de "gri kod" uygulamasının devreye alınacağını duyurdu. Koca, "Gri Kod' denilebilecek erken uyarı sistemini getireceğiz. Bu kodla şiddet yaşanma ihtimalinde güvenlik görevlileri, hastane idaresi haberdar edilecek, karakol da şiddet riskinden bilgi sahibi olacak." dedi.

Koca, Mardin ziyaretinde İkinci Beyaz Reform süreci, şiddete karşı "gri kod" uygulaması, "Telemedicine" olarak adlandırılan uzaktan sağlık sistemi gibi yeni uygulamalar ve protez ihtiyacı bulunan depremzedeler için yürütülen çalışmalara ilişkin açıklamalarda bulundu. Geçen yıl hayata geçirilen Beyaz Reform çalışmalarıyla hatalı tıbbi uygulama (malpraktis) nedeniyle sağlık çalışanlarına açılan davalarda kasıt olmadıkça tazminatı devletin üstlenmesi, sağlık çalışanlarının mali sorunlarının çözümü, sağlıkta şiddetin katalog suçlar kapsamına alınması gibi birçok önemli düzenlemenin gerçekleştirildiğini anımsatan Koca, taban ücret ile sabit ücretin mahsuplaşmasının da ortadan kaldırıldığına dikkati çekti.

Bakan Koca, sağlıkta şiddetle mücadeleye yönelik hastane ortamlarının düzenlenmesinin yanında İçişleri Bakanlığıyla şiddeti önlemeye yönelik güvenlik önlemlerine ilişkin de ortak bir çalışma yaptıklarını bildirdi. Bu çerçevede hastanelerdeki güvenlik elamanlarının sayısını artırma planlamalarının olduğunu aktaran Koca, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ayrıca 'Gri Kod' denilebilecek, Beyaz Kod öncesi devreye girecek erken uyarı sistemi üzerinde çalışıyoruz. Bu öncü kodla özellikle şiddet olma ihtimalinin düşünüldüğü durumlarda emniyet, hastanenin güvenlik görevlileri ve hastane idaresi haberdar edilecek. Bu süreçte hastanın hizmeti devam edecek. Gri Kodla karakol şiddet riskinden haberdar edilecek ama emniyet görevlilerinin hastaneye gelişi Beyaz Kod verilmesi durumunda devreye girmiş olacak. Sistemle amacımız şiddet yaşanmadan önüne geçilebilmesi, bunu bir öncül alarm sistemi olarak düşünebilirsiniz."

Hastanelerde daha önceki şiddet eylemlerinden ötürü hakkında Beyaz veya Gri Kod verilmiş kişilere yönelik de bazı uygulamaların sistemle geleceğini anlatan Koca, şöyle devam etti: "Daha önce Gri Kod veya Beyaz Kod verilmiş olan bir kişi, sonraki süreçte hastaneye geldiğinde o hasta için tekrar Gri Kod verilecek. Yani bu hasta hizmetini alacak ama güvenlik elemanlarının, idarenin kontrolünde, bilgisinde olacak. Böylelikle verilen hizmetin önceden alınan önlemle daha güvenli olması sağlanacak."

"TELEMEDİCİNE" İLE UYGULAMALAR ONLINE ÇÖZÜLEBİLECEK

Yaşlıların kendilerinden sorumlu bir hekime emanet edileceği Sağlıklı Yaş Alma Merkezlerinin (YAŞAM) sayısını artırmaya başladıklarını da vurgulayan Koca, uygulamaya 80 yaş üzeriyle başlandığını ama ileriki süreçte 65 yaş üstüne de hizmet sunulmasının hedeflendiğini söyledi.

Hekim, hemşire, tıbbi sekreter ve teknikerin görev yaptığı bu merkezlerde hastaların evlerinde ziyaret edileceğini, bazı rapor, reçete gibi işlemlerinin de hastaneye gelmelerine gerek kalmadan uzaktan online sistem aracılığıyla çözüleceğini anlatan Koca, bu çerçevede hastaların hastaneye gitmesine gerek kalmadan bazı işlemlerinin online sistemle gerçekleştirilebilmesine olanak sağlayacak "Telemedicine" uygulamasını başlatacaklarına işaret etti.

Bakan Koca, "Telemedicine sistemini hem aile hekimliklerinde hem de hastanelerdeki poliklinik süreçlerinde devreye almak istiyoruz. Sistem öncelikle Sağlıklı Yaş Alma Merkezlerimizde ilk kez başlayacak." açıklamasında bulundu.