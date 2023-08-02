Toplumda adaletin sağlanması ve çalışanların haklarının korunması önemli bir meseledir. Bu bağlamda, grevler çalışanların sesini duyurduğu ve haklarını elde etmek için mücadele ettiği etkili bir araçtır.Peki grev ne demek? Kimler grev yapabilir? Hangi sektörlerde grev yapmak yasaktır? Tüm merak edilenler haberimizdedir.

Çalışma hayatında işçilerin ve işverenlerin haklarını koruyan, dengeli ve adil bir sistem, ülkenin ekonomik ve sosyal gelişimine katkıda bulunur. Grevler, işçilerin ortak taleplerini dile getirdiği ve hak arayışında bulunduğu önemli bir toplu eylem biçimidir. Peki grev ne demek? Kimler grev yapabilir? Hangi sektörlerde grev yapmak yasaktır? İşte detaylar…

GREV NE DEMEK?

Grev, işçilerin çalışma koşullarını, ücretleri veya diğer haklarını talep etmek amacıyla işlerini bırakarak yaptıkları bir protesto eylemidir. Bu eylem, genellikle sendikalar tarafından örgütlenir ve toplu olarak gerçekleştirilir. Grevin temel amacı, işverenlerle müzakere yoluyla anlaşmaya varılmasını sağlamaktır.

KİMLER GREV YAPABİLİR?

Grev hakkı, yasalarla korunan bir işçi hakkıdır. Türkiye'de, sendikalı veya sendikasız tüm işçiler grev yapma hakkına sahiptir. Sendika üyesi olmayan işçiler de yasal çerçeve içinde grev yapabilirler. Ancak grevin yasal olması için belirli kurallara uyulması gerekmektedir.

1. Sendika Üyesi İşçiler

Sendika üyeleri, sendika yönetiminin kararı doğrultusunda grev yapabilirler. Sendika, işçilerin haklarını korumak ve geliştirmek amacıyla grev kararı alabilir. Grev, sendika üyelerinin çoğunluğunun onayı ile gerçekleştirilir.

2. Sendikasız İşçiler

Sendika üyesi olmayan işçiler, yasal prosedürlere uydukları takdirde grev yapabilirler. Grev kararı, işçilerin çoğunluğunun onayı ve ilgili yasal süreçlerin takip edilmesiyle alınır.

HANGİ SEKTÖRLERDE GREV YAPMAK YASAK?

Türkiye'de bazı sektörlerde grev yapmak yasaktır. Bu sektörler genellikle kamu hizmetlerine yönelik olanlardır. Yasaklı sektörler arasında;

Hayat kurtarma ve mal koruma faaliyetlerinde,

Cenaze hizmetlerinde ve cenaze sonrası işlemlerde,

Su, elektrik, doğalgaz gibi temel hizmetlerin sağlandığı altyapı sektörlerinde; linyit, doğalgaz ve petrol sondajı, üretimi, dağıtımı gibi enerji kaynaklarına dayalı işlerde,

Bankacılık ve noterlik hizmetlerinde,

Kamu kurumlarının yürüttüğü itfaiye, toplu taşıma (deniz, kara ve demiryolu gibi) ve benzeri toplu ulaşım hizmetlerinde,

İlaç üretimi haricinde aşı, serum üretimi yapan işyerlerinde, sağlık kurumlarında (hastane, klinik, eczane vb.),

Eğitim ve öğretim kurumlarında, çocuk bakım evlerinde ve huzurevlerinde,

Mezarlıklarda,

Milli Savunma Bakanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından doğrudan işletilen işyerlerinde.

Bu işyerlerinde grev halinde çalışanların iş sözleşmeleri işveren tarafından sonlandırılabilir. Ancak böyle bir durumda işçilerin tazminat talep etme hakkı bulunmamaktadır.