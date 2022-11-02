Amerika Birleşik Devletleri'nde ikamet etmek isteyen birçok kişi tarafından yoğun ilgi gören Green Card başvuru tarihleri, konu hakkında merak edilen konular arasında yer alıyor. ABD'de ikamet etmek isteyen vatandaşlar, Green Card başvuruları ne zaman başlıyor, ne zaman bitiyor? Sorusunu sıklıkla araştırmakta. Peki, Green Card tarihleri 2022! Green Card başvuruları ne zaman başlıyor, ne zaman bitiyor? Green Card başvuruları hangi tarihlerde yapılıyor?

Green Card, Amerika Birleşik Devletleri (ABD) ülkelerinde nüfus çeşitliliğini sağlamak için her yıl kalıcı göçmen vizesi için uygulamış olduğu bir sistemdir. Bu haberimizde ABD'de ikamet etmek ve sürekli çalışma izni almak isteyenlerin sıklıkla araştırdığı Green Card başvuruları ne zaman başlıyor, ne zaman bitiyor? Sorularını yanıtladık. Peki, Green Card tarihleri 2022! Green Card başvuruları ne zaman başlıyor, ne zaman bitiyor? Green Card başvuruları hangi tarihlerde yapılıyor?

GREEN CARD TARİHLERİ 2022

DV 2024 Green Card başvuru tarihleri, geçtiğimiz haftalarda ABD Freetown Büyükelçiliği tarafından açıklanmıştı.

Elçilikten yapılan açıklama doğrultusunda DV 2024 Green Card başvuruları, 5 Ekim 2022 tarihinde başladı ve 8 Kasım 2022 tarihinde sona erecek.

GREEN CARD NEDİR?

Green Card kazanan kişiler, Amerika Birleşik Devletleri'nde ömür boyu yaşama ve çalışma hakkına sahip oluyor. Green Card sahipleri, oy kullanmak dışında Amerikan vatandaşları ile tamamen aynı haklara sahip oluyor. Amerika'da tüm ailesiyle beraber yaşayabiliyor, İş kurabiliyor, isterse devlet memuru olabiliyor. Aynı zamanda ABD'ye tamamen yerleştikten sonra, 5 sene içinde tam vatandaşlığa geçilebiliyor.