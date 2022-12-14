Green Card sonuçları ne zaman açıklanacak? Green Card 2023 sonuçları nereden öğrenilir?

Green Card sonuçları ne zaman açıklanacağı ve Green Card 2023 sonuçları nereden öğrenildiği merak ediliyor. Green Card başvuruları sona ermesiyle beraber, Green Card sonuçları ne zaman açıklanacak sorusu gündeme geliyor. Peki, Green Card sonuçları ne zaman açıklanacak? Green Card 2023 sonuçları nereden öğrenilir?