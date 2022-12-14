Green Card sonuçları ne zaman açıklanacak? Green Card 2023 sonuçları nereden öğrenilir?
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Green Card sonuçları ne zaman açıklanacağı ve Green Card 2023 sonuçları nereden öğrenildiği merak ediliyor. Green Card başvuruları sona ermesiyle beraber, Green Card sonuçları ne zaman açıklanacak sorusu gündeme geliyor. Peki, Green Card sonuçları ne zaman açıklanacak? Green Card 2023 sonuçları nereden öğrenilir?
ABD'de çalışmak ve yaşamak isteyen vatandaşlar Green Card başvurusunu tamamladı.. Ardından, Green Card sonuçları ne zaman açıklanacağı ve Green Card 2023 sonuçları nereden öğrenildiği gündeme geliyor. Green Card sonuçları ne zaman açıklanacak? Green Card 2023 sonuçları nereden öğrenilir? sorularına yanıt aranıyor. Green Card sonuçları ne zaman açıklanacak? Green Card 2023 sonuçları nereden öğrenilir? Detaylar haberimizdedir…
GREEN CARD SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Green Card başvuruları tamamlandı. Green Card başvuru sonuçları 6 Mayıs 2023 tarihinde açıklanması planlanıyor.
GREEN CARD 2023 SONUÇLARI NEREDEN ÖĞRENİLİR?
Green Card başvuru sonuçlarını https://dvprogram.state.gov/ sitesinden ulaşabilirsiniz.
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