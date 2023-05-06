Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) süresiz ikamet hakkı ve çalışma izni elde etmek isteyenler için birçok vatandaş Green Card başvuru işlemlerini tamamlamasının ardından bugün açıklanacak olan Green Card sonuçlarını beklemeye başladı. Peki Green Card sonuçları açıklandı mı, nereden öğrenilir? Green Card sonuç görüntüleme ekranı!

Green Card sonuçları açıklandı mı? Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) süresiz ikamet hakkı ve çalışma izni elde etmek isteyenler için birçok vatandaş Green Card başvuru işlemlerini tamamlamasının ardından bugün açıklanacak olan Green Card sonuçlarını beklemeye başladı. Peki Green Card sonuçları açıklandı mı, nereden öğrenilir? Green Card sonuç görüntüleme ekranı haberimizde...

GREEN CARD SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Green Card sonuçları 6 Mayıs 2023 tarihinde Türkiye saati ile akşam 19:00'da açıklanacak. Başvuru sahipleri başvurularının sonucunu (https://dvprogram.state.gov/) sitesindeki "Katılımcı Durum Kontrolü" sayfasına elektronik başvurularını yaptıktan sonra kendilerine verilen onay numaralarını girerek öğrenecek. Eğer kurayı kazanamadıysanız gelecek senelerde tekrar başvuru yapabilirsiniz. DV kurasını kazandığınızı öğrendikten sonra Katılımcı Durum Kontrolü sayfasındaki yönergeleri takip ederek istenilen formları Kentucky Konsolosluk Merkezi'ne (KCC) gönderiniz.

GREEN CARD MÜLAKATLARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Green Card çekilişi kazananların mülakatları 1 Ekim 2023 - 30 Eylül 2024 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Green Card kura çekiminde adı kurada çıkan adaylar bu tarihe kadar vize almamalı halinde şansını kaybedecek.

GREEN CARD SONUÇLARI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?

Green Card başvuru sonuçları 6 Mayıs 2023 saat 19:00'da açıklanacak ve bu sayede Green Card sahibi olan vatandaşlar Green Card tarafından sağlanmakta olan ayrıcalıklardan faydalanabilecek. Bunun yanı sıra Green Card çekilişini kazanan kişilerin ailesi de aynı haklardan yararlanabilir. Evli olan bir kişi Green Card kazandığı takdirde isterse ailesini ABD'ye götürmeyebilir. Bu karar sadece Green Card kazanan kişiye aittir. Aile bireyleri söz hakkı sahibi değildir.